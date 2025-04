Un treno speciale da Palermo a Porto Empedocle, con tappe al Giardino della Kolymbethra e al Parco archeologico della Valle dei Templi, per promuovere “Agrigento Capitale della Cultura 2025”. Mercoledì 23 aprile, alle 9:42 dalla stazione centrale del capoluogo siciliano, partirà il convoglio turistico, con carrozza ristorante e bar, per presentare il servizio straordinario promosso da Fondazione Fs e FS Treni turistici italiani con l’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, che sarà attivo e fruibile dal pubblico dal prossimo autunno. Il primo viaggio sarà riservato ad autorità, operatori di settore e giornalisti e prevede alcuni momenti di cultura e spettacolo. Durante il percorso, a bordo, saranno presentati tutti i dettagli del servizio.

Saranno presenti gli assessori regionali al Turismo, Elvira Amata, e alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, il responsabile della Comunicazione esterna e relazioni istituzionali di Fondazione Fs, Pietro Fattori, il direttore regionale Trenitalia Sicilia, Vincenzo Pullara. A bordo del treno ci saranno anche il presidente e il direttore generale della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura italiana 2025, Maria, Teresa Cucinotta e Giuseppe Parello, il sindaco di Agrigento Francesco Micciché e altre autorità.

L’offerta dei treni turistici

n Sicilia arrivano complessivamente anche due nuovi treni tra Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, e l’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”. Dal 25 aprile tornano anche il Taormina Line, il Barocco Line e il Cefalù Line, itinerari pensati per vivere il territorio tra arte, mare e cultura. Sempre disponibili i collegamenti da e verso l’aeroporto di Palermo “Falcone – Borsellino” Punta Raisi.

Senza dimenticare in occasione del lungo ponte pasquale il ritorno del Sicilia Express, il collegamento fra Piemonte e Sicilia pensato per offrire un’opportunità di viaggio ai siciliani residenti nel nord Italia per motivi di lavoro o studio. L’offerta, realizzata grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, permette di collegare Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma a Palermo e Siracusa con viaggio di ritorno previsto il 26 aprile.