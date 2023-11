La presentazione della 43° edizione dello Sportfilmfestival

Sport film e cultura, queste le parole-chiave della 43° edizione dello Sportfilmfestival. Una manifestazione internazionale del cinema che avrà tappa ad Agrigento, designata capitale della cultura per l’anno 2025, presso il teatro Luigi Pirandello dal 20 al 25 novembre prossimo.

L’iniziativa culturale, presentata presso il palazzo Reale di Palermo, vedrà la partecipazione di 38 nazioni e oltre 150 film tra cortometraggi, lungometraggi, film olimpici, paraolimpici, football e Esport film. “La Sicilia, in quanto terra meravigliosa, ha bisogno di promozione anche attraverso manifestazioni internazionali come questa” – afferma Elvira Amata, assessore regionale al turismo, sport e spettacolo – “la nostra mission è quella di sostenere eventi di alta qualità culturale, perché è attraverso queste manifestazioni che facciamo promozione turistica“.

La città della valle dei templi sarà protagonista della settimana di cinema sportivo, giornate in cui verranno proiettati i vari film in concorso e al termine del quale, verranno assegnate le statuette come premio cinematografico internazionale. Parteciperanno produzioni provenienti da diverse nazioni, quali: Stati Uniti, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cipro, Canada, Cina, India, Thailandia, Palestina, Iran, Russia, Kazakistan, Nuova Zelanda e gran parte dell’Europa.

Durante la giornata conclusiva del festival, giorno 25 novembre, verranno consegnati i paladini d'oro che quest'anno andranno al presidente del Coni, Giovanni Malagò, al regista Massimiliano Bruno e al produttore Francesco Bellomo.











Il festival internazionale di cinema sportivo

Il paladino d’oro sport film festival è il più antico festival di cinema sportivo del mondo, nato nel 1979 a Palermo da un’idea di Vito Maggio e Sandro Ciotti, icona dei radiocronisti rai di tutti i tempi. Tra i protagonisti delle passate edizioni, registi dal calibro di Tom Gries, Ted Kotcheff, Micheal Mann, Luigi Comencini, Maria Monicelli, Max Nosseck, Wim Wenders, Pupi Avati e tanti altri.

Alla 43esima edizione, la giuria internazionale sarà presieduta dal direttore artistico del festival Roberto Oddo composta da Massimiliano Bruno (Italia), Hugo Pallete (USA), Mikhail Degtyr (Russia), Maxim Akbarov (Kazakistan), Natalia Re (Italia), che assegneranno i premi per le sezioni di: miglior film, miglior corto e lungometraggio, miglior documentario, film olimpico, paraolimpico, football e esport film e ancora, per la miglior fotografia, sound-mixing, sceneggiatura, montaggio, regia, produzione, attore/attrici. La premiazione omaggerà i premi speciali quali: social ward (best trailer), school e university award, per l’Altro cinema e quello intitolato a “Vito Maggio”.

“Il cinema e lo sport rappresentano la cultura – ha dichiarato Roberto Oddo, direttore artistico del festival – e il cinema sportivo è il connubio delle due cose”.

Un’ottima occasione che permetterà al panorama internazionale di conoscere più a fondo le autentiche bellezze siciliane, come il parco archeologico della valle dei templi inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità. Una ricaduta positiva sulle già numerose prenotazioni di turisti e visitatori, chiaro segnale dell’importante impatto turistico-culturale prodotto dalla manifestazione internazionale del cinema sportivo più antico del mondo.

