Appuntamento domani 8 ottobre all’Hotel Ibis Styles

Parte da Palermo il “Tour contro il numero chiuso”, l’iniziativa, condotta dagli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, volta a ricorrere contro i test a numero chiuso di Medicina e Odontoiatria.

Prima tappa del tour è Palermo e l’appuntamento è per martedì 8 ottobre, alle 15,30 all’Hotel Ibis Styles Palermo President. I legali Leone e Fell percorreranno le principali città italiane per incontrare gli studenti che hanno partecipato ai test di Medicina e Odontoiatria e spiegare loro le principali irregolarità che hanno caratterizzato il test e come tutelarsi.

Anche quest’anno, infatti, il test d’accesso per Medicina e Odontoiatria, denunciano i due avvocati, sarebbe stato inquinato da gravi irregolarità. “Ad accedere al corso di laurea – affermano – non saranno solo i più bravi e i più meritevoli ma anche una buona percentuale di “furbetti” che al test hanno barato e che adesso occuperanno il post di uno studente onesto”.

Secondo Leone e Fell in queste settimane sarebbero migliaia le segnalazioni di irregolarità pervenute in studio, dall’uso di microauricolari e smartphone in aula alla presenza di domande errate o fuorvianti, dalla violazione dell’anonimato all’errato calcolo del fabbisogno, oltre a tutta una serie di illegittimità che sono tuttora in corso di verifica attraverso i verbali d’aula. E’ scoppiato proprio da Palermo il caso dei microauricolari che, nei giorni prima del hanno avuto un’impennata di vendite. Sarebbero tanti i candidati che, grazie a tale strumentazione, avrebbero avuto il famigerato “aiuto da casa”, falsando i risultati dell’intera selezione. Il 9 ottobre il tour approderà a Catania, l’11 a Catanzaro, il 15 a Napoli e infine il 17 a Roma.