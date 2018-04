Turismo

Airbnb annuncia l’apertura delle candidature per diventare Host di Esperienze in Sicilia. Dopo Firenze, Milano, Roma e Napoli da oggi anche in tutta la Sicilia sarà infatti possibile proporre la propria idea di “esperienza” pensata per i viaggiatori che giungono da tutto il mondo attratti dalla

possibilità di entrare in contatto con persone del luogo.

Lanciate nel Novembre 2016 ora disponibili in oltre 75 città nel mondo, le Esperienze Airbnb sono vere e proprie “attività” organizzate da locali – professionisti e non – che mettono disposizione dei viaggiatori competenze e passioni che possono riguardare i temi più diversi: dal cibo, all’arte, allo sport, alla moda, alla fotografia.

Se in un piccolo borgo del Lazio la signora Nerina, 82 anni, grazie all’aiuto della nipote Giada, in pochi mesi ha già insegnato a oltre 700 persone (quasi tutti stranieri) a fare le tagliatelle, anche in Sicilia il lancio delle Esperienze diventa un’occasione di incontro per generazioni diverse, accomunate dalla stessa passione per il territorio e le tradizioni locali:

“Nel preparare il lancio delle esperienze abbiamo incontrato storie eccezionali: tanti giovani siciliani, innamorati della propria terra che scelgono di rimanere o di ritornare in Sicilia per rilanciare le attività create dai nonni e che trovano nella piattaforma un’opportunità di rilancio e di visibilità globale” commenta Matteo Frigerio, Country Manager di Airbnb Italia.

Le Esperienze rappresentano un’opportunità economica anche per chi non ha un immobile da

condividere ma vuole mettere a frutto le proprie conoscenze. E quindi via libera a viticoltori, artigiani, proprietari di aziende agricole, appassionati di cucina ma anche guide turistiche o piccoli tour operator.

Dati Airbnb Esperienze

● +7000: Esperienze attualmente presenti sulla piattaforma nel mondo

● +800: Esperienze attualmente presenti in Italia

● 75: Città che offrono esperienze nel modo

● 3h: Durata media di un’esperienza

● 55 Euro: Prezzo medio di un’esperienza in Italia

Nuovi dati Airbnb Homes Sicilia

Le Esperienze si affiancano al business già consolidato delle case, che proprio in Sicilia rappresentano un importante bacino di presenze per il nostro Paese. Palermo (con 110 mila visitatori provenienti da 116 Paesi del mondo che, nel 2017, hanno scelto di utilizzare Airbnb per i propri soggiorni), Catania (60 mila persone da 107 Paesi) e Siracusa (50 mila visitatori da 102 Paesi) sono tra le città italiane preferite dai turisti. I visitatori che, grazie ad Airbnb, hanno soggiornato nelle tre città siciliane rappresentano un’opportunità di profitto anche per gli host.

A Palermo chi decide di affittare lo fa, in media, per 35 giorni l’anno, garantendosi un guadagno di 2.154 euro di media; a Catania si sale a 38 giorn/anno, per un valore medio di 2.350 euro di guadagno stimato per gli host. Infine, a Siracusa si affitta mediamente per 28 giorni l’anno, ma con guadagni per gli host che salgono a 2.425 euro.