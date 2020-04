importante gesto di solidarietà

Vicini a chi ha bisogno. Accanto all’emergenza coronavirus molte famiglie stanno vivendo un’altra emergenza, quella economica. Per dare un aiuto concreto ai più bisognosi, la Consortile Ergon aderisce all’iniziativa della spesa sospesa.

Da oggi in tutti i punti vendita diretti delle insegne Despar, Interspar, Eurospar e Ard Discount della Sicilia sarà possibile acquistare prodotti e donarli a chi non può al momento comprarli (per quanto riguarda l’adesione dei punti vendita affiliati, è rimessa alla discrezionalità del singolo gestore).

Dopo aver fatto la spesa il cliente potrà infatti lasciare i beni da devolvere negli appositi carrelli allestiti vicino all’uscita dei vari supermercati.

Saranno poi i volontari autorizzati a ritirarli e a consegnarli a chi ne ha bisogno. L’iniziativa sarà attiva in tutti i Comuni siciliani in cui sono presenti i punti vendita diretta e sono attive le associazioni di volontariato e i volontari di Protezione Civile.

In dono generi alimentari, ma non solo: sarà possibile donare ogni altro bene si pensa possa essere utile per chi lo riceve, ad esempio prodotti per l’infanzia o per la pulizia della casa, e così compiere un piccolo ma importante gesto di solidarietà.