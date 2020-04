l'emergenza sociale ed economica

Aiuti alimentari per le famiglie disagiate. La Regione Siciliana rende noti i dati – aggiornati ad ieri, 23 aprile – relativi ai trasferimenti di risorse regionali, già effettuati o ancora in corso, ai Comuni siciliani per rispondere alle numerose istanze di assistenza pervenute alle amministrazioni comunali.

I dati sono forniti dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e vengono definiti “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid 19 ai sensi della deliberazione della giunta regionale della Regione siciliana n.124 del 28/03/2020″.

In tutto, sono stati erogati, o sono in corso di trasferimento 15.301.968,00 euro.

Ecco i trasferimenti nel dettaglio:

1 Acate € 68.586,00

2 Aci Bonaccorsi € 21.288,00

3 Aci Catena € 174.438,00

4 Aci Sant’Antonio € 108.810,00

5 Acquedolci € 33.672,00

6 Adrano € 212.580,00

7 Agira € 48.792,00

8 Aidone € 28.950,00 in corso

9 Alcamo € 271.140,00

10 Alcara li Fusi € 11.166,00

11 Alì € 4.404,00

12 Alì Terme € 14.586,00 in corso

13 Alimena € 11.502,00

14 Altofonte € 60.762,00

15 Antillo € 5.208,00

16 Aragona € 56.172,00 in corso

17 Assoro € 30.216,00 in corso

18 Avola € 187.308,00 in corso

19 Bagheria € 328.284,00 in corso

20 Balestrate € 38.946,00

21 Barcellona Pozzo di Gotto € 247.326,00

22 Basicò € 3.564,00 in corso

23 Biancavilla € 142.992,00

24 Bivona € 21.150,00 in corso

25 Brolo € 34.638,00

26 Bronte € 113.136,00

27 Buccheri € 11.544,00

28 Burgio € 15.630,00 in corso

29 Buseto Palizzolo € 17.514,00

30 Butera € 27.246,00

31 Caccamo € 48.486,00

32 Calascibetta € 26.274,00

33 Calatabiano € 31.182,00

34 Caltagirone € 227.298,00

35 Cammarata € 36.774,00 in corso

36 Campofiorito € 7.422,00

37 Campofranco € 17.622,00

38 Camporeale € 19.158,00 in corso

39 Canicattì € 214.668,00 in corso

40 Canicattini Bagni € 41.598,00 in corso

41 Capaci € 69.624,00 in corso

42 Capizzi € 18.306,00

43 Capo d’Orlando € 79.770,00

44 Capri Leone € 26.484,00

45 Carini € 234.294,00

46 Carlentini € 105.774,00 in corso

47 Caronia € 19.284,00

48 Casalvecchio Siculo € 4.650,00

49 Cassaro € 4.614,00 in corso

50 Castel di Iudica € 26.970,00

51 Castel di Lucio € 7.560,00

52 Castelbuono € 51.714,00 in corso

53 Casteldaccia € 70.128,00

54 Castellana Sicula € 19.536,00

55 Castell’Umberto € 18.084,00

56 Castelmola € 6.708,00 in corso

57 Casteltermini € 47.148,00 in corso

58 Castelvetrano € 186.906,00 in corso

59 Castiglione di Sicilia € 18.774,00

60 Castroreale € 14.220,00

61 Catenanuova € 28.176,00

62 Centuripe € 32.166,00

63 Cerda € 30.780,00 in corso

64 Cesarò € 13.866,00 in corso

65 Chiaramonte Gulfi € 48.768,00

66 Cianciana € 20.232,00 in corso

67 Ciminna € 21.774,00 in corso

68 Cinisi € 73.584,00 in corso

69 Comiso € 180.438,00

70 Comitini € 5.580,00

71 Condrò € 2.916,00

72 Contessa Entellina € 10.008,00

73 Corleone € 66.048,00

74 Falcone € 16.608,00

75 Favignana € 26.022,00

76 Ferla € 14.550,00

77 Ficarazzi € 78.036,00

78 Ficarra € 8.364,00

79 Fiumedinisi € 8.172,00

80 Fiumefreddo di Sicilia € 56.628,00

81 Floridia € 135.990,00

82 Fondachelli-Fantina € 6.468,00

83 Forza d’Agrò € 5.322,00 in corso

84 Francavilla di Sicilia € 22.734,00

85 Furci Siculo € 19.788,00

86 Galati Mamertino € 14.784,00

87 Gallodoro € 2.082,00

88 Gela € 443.124,00

89 Giardinello € 13.704,00 in corso

90 Giardini-Naxos € 55.950,00

91 Giarratana € 17.538,00

92 Gioiosa Marea € 41.424,00

93 Giuliana € 11.010,00

94 Godrano € 7.032,00

95 Grammichele € 78.912,00 in corso

96 Grotte € 33.336,00

97 Isnello € 8.790,00 in corso

98 Isola delle Femmine € 42.930,00 in corso

99 Ispica € 97.902,00

100 Itala € 9.210,00

101 Lascari € 21.702,00

102 Leni € 4.236,00

103 Lercara Friddi € 40.356,00 in corso

104 Letojanni € 16.932,00

105 Librizzi € 9.696,00

106 Licata € 219.030,00

107 Licodia Eubea € 18.468,00 in corso

108 Limina € 4.566,00

109 Linguaglossa € 31.620,00

110 Longi € 8.430,00

111 Lucca Sicula € 10.554,00

112 Maletto € 22.596,00 in corso

113 Malfa € 6.048,00

114 Malvagna € 3.996,00

115 Mandanici € 3.414,00 in corso

116 Maniace € 22.482,00

117 Marianopoli € 10.650,00 in corso

118 Marineo € 38.940,00

119 Mascali € 86.022,00 in corso

120 Mazara del Vallo € 309.318,00 in corso

121 Mazzarino € 69.798,00 in corso

122 Mazzarrà Sant’Andrea € 8.958,00

123 Mazzarrone € 24.156,00

124 Menfi € 74.478,00

125 Merì € 13.914,00

126 Messina € 1.395.330,00

127 Milazzo € 186.168,00

128 Militello in Val di Catania € 43.116,00

129 Militello Rosmarino € 7.614,00

130 Milo € 6.324,00 in corso

131 Mirabella Imbaccari € 28.092,00

132 Misilmeri € 176.292,00 in corso

133 Misterbianco € 300.222,00 in corso

134 Modica € 325.608,00

135 Monforte San Giorgio € 16.110,00

136 Monreale € 233.304,00

137 Montalbano Elicona € 12.966,00 in corso

138 Montallegro € 14.964,00

139 Montemaggiore Belsito € 19.074,00 in corso

140 Monterosso Almo € 17.652,00 in corso

141 Montevago € 17.574,00

142 Motta d’Affermo € 4.200,00

143 Naro € 44.874,00 in corso

144 Nicolosi € 44.904,00 in corso

145 Nicosia € 80.490,00 in corso

146 Niscemi € 159.762,00 in corso

147 Nissoria € 18.006,00

148 Nizza di Sicilia € 21.846,00 in corso

149 Noto € 145.152,00 in corso

150 Novara di Sicilia € 7.704,00

151 Oliveri € 12.678,00

152 Pace del Mela € 37.452,00

153 Paceco € 67.326,00 in corso

154 Pachino € 132.864,00 in corso

155 Pagliara € 6.840,00

156 Palagonia € 98.928,00

157 Palazzolo Acreide € 51.414,00

158 Palma di Montechiaro € 135.018,00 in corso

159 Partinico € 191.040,00

160 Patti € 79.290,00

161 Petralia Soprana € 18.996,00 in corso

162 Petrosino € 48.762,00 in corso

163 Piazza Armerina € 130.356,00

164 Piedimonte Etneo € 23.700,00

165 Pietraperzia € 40.608,00

166 Polizzi Generosa € 19.176,00

167 Portopalo di Capo Passero € 23.622,00 in corso

168 Pozzallo € 116.562,00

169 Priolo Gargallo € 70.938,00

170 Prizzi € 27.870,00

171 Racalmuto € 48.408,00

172 Raccuja € 5.772,00

173 Raddusa € 18.294,00

174 Raffadali € 75.474,00

175 Ragusa € 440.238,00

176 Ramacca € 64.956,00

177 Randazzo € 64.272,00

178 Ravanusa € 67.962,00

179 Regalbuto € 42.558,00

180 Reitano € 4.632,00 in corso

181 Riposto € 87.660,00 in corso

182 Roccafiorita € 1.116,00

183 Roccalumera € 24.714,00

184 Roccamena € 8.700,00

185 Roccavaldina € 6.480,00 in corso

186 Roccella Valdemone € 3.762,00

187 Rometta € 39.588,00 in corso

188 San Cipirello € 31.758,00

189 San Cono € 15.882,00

190 San Filippo del Mela € 41.802,00

191 San Fratello € 21.138,00

192 San Giovanni la Punta € 141.372,00 in corso

193 San Giuseppe Jato € 51.324,00 in corso

194 San Gregorio di Catania € 70.866,00

195 San Marco d’Alunzio € 11.334,00

196 San Mauro Castelverde € 9.252,00 in corso

197 San Michele di Ganzaria € 19.176,00 in corso

198 San Pier Niceto € 16.398,00

199 San Salvatore di Fitalia € 7.458,00

200 San Teodoro € 8.022,00 in corso

201 San Vito Lo Capo € 28.602,00 in corso

202 Santa Croce Camerina € 66.054,00

203 Santa Domenica Vittoria € 5.580,00

204 Santa Lucia del Mela € 27.492,00

205 Santa Maria di Licodia € 46.092,00

206 Santa Marina Salina € 5.304,00

207 Santa Ninfa € 29.814,00 in corso

208 Santa Teresa di Riva € 56.364,00

209 Santa Venerina € 51.198,00 in corso

210 Sant’Agata di Militello € 73.830,00

211 Sant’Alessio Siculo € 9.192,00 in corso

212 Sant’Alfio € 9.420,00

213 Sant’Angelo di Brolo € 17.832,00 in corso

214 Santo Stefano di Camastra € 27.888,00

215 Saponara € 23.190,00

216 Savoca € 10.566,00

217 Scaletta Zanclea € 11.832,00 in corso

218 Scicli € 161.772,00

219 Scordia € 101.322,00

220 Sinagra € 15.768,00

221 Solarino € 48.582,00 in corso

222 Sortino € 50.916,00

223 Sutera € 7.920,00 in corso

224 Taormina € 64.986,00

225 Terme Vigliatore € 44.064,00

226 Terrasini € 76.128,00

227 Torregrotta € 44.178,00 in corso

228 Trabia € 62.976,00 in corso

229 Trecastagni € 66.552,00

230 Tremestieri Etneo € 121.602,00 in corso

231 Tripi € 5.034,00

232 Troina € 54.564,00 in corso

233 Tusa € 16.710,00

234 Ucria € 5.988,00 in corso

235 Ustica € 7.908,00 in corso

236 Valderice € 72.678,00

237 Valguarnera Caropepe € 45.342,00 in corso

238 Valledolmo € 20.724,00 in corso

239 Venetico € 24.084,00 in corso

240 Ventimiglia di Sicilia € 11.292,00 in corso

241 Vicari € 15.738,00

242 Villabate € 119.760,00

243 Villafrati € 19.806,00 in corso

244 Villarosa € 28.392,00

245 Vita € 11.676,00

246 Vittoria € 384.240,00 in corso

247 Vizzini € 36.174,00

TOTALE € 15.301.968,00