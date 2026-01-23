Al PunkFunk di Palermo la serata del 31 gennaio è stata pensata per accompagnare cocktail e conversazioni con un’identità sonora ben distinta. Il Record Shop e Music Bar di via Napoli 8/10 continua così a costruire il proprio racconto con un suono che diventa parte integrante dell’esperienza, senza mai spostare il baricentro da ciò che accade al bancone.





È In questo contesto si innesta, a partire dalle 22,30, la presenza dei Bee Bee Sea, realtà nata a Castel Goffredo, nel Nord Italia, e cresciuta lontano dai grandi centri cittadini, tra nebbie di pianura e sale prove improvvisate, sino ad arrivare all’apprezzamento di mostri sacri del rock come Iggy Pop, che li ha trasmessi più volte nel suo programma radio della BBC 6 Music. La loro cifra è un garage rock ruvido e immediato, contaminato da punk e psichedelia, con un’attenzione particolare alla melodia e a quell’urgenza pop che rende i brani diretti e riconoscibili. Un sound che non invade, ma accompagna, pronto per creare vibrazioni continue e coerenti con l’anima del PunkFunk.





Attivi dal 2015, i Bee Bee Sea hanno costruito negli anni un percorso autonomo, fondando l’etichetta Glory Records e dando vita a un ecosistema creativo che ruota attorno al collettivo Super Stanzy. Dalla provincia lombarda hanno sviluppato un immaginario che dialoga con la scena internazionale, arrivando a pubblicare dischi per Wild Honey Records e a far circolare i propri brani su radio come BBC Radio 1, KEXP e WFMU, oltre che in colonne sonore di serie televisive.

Il loro ultimo lavoro, “Stanzini Can Be Allright”, uscito nel 2025 racconta proprio questo universo parallelo fatto di luoghi periferici, relazioni e tentativi di trasformare la noia in energia creativa. Un diario sonoro che rimane fedele al garage rock ma si apre a nuove sfumature, mantenendo sempre al centro l’idea di musica come spazio condiviso, più che come atto isolato. Al PunkFunk, questa identità si traduce in un mood sonoro pensato per dialogare con l’ambiente: luci soffuse, bicchieri che si riempiono, conversazioni che scorrono e, soprattutto, una notte che trova il suo ritmo.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 22:30

