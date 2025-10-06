Primo appuntamento con la rassegna teatrale Mariuccia Linder 2025/2026, ideata dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed artistico di Mariuccia Linder, insegnante di Educazione artistica e di Storia dell’Arte ad Agrigento, nonché pittrice, poetessa, costumista, scenografa, scrittrice per il teatro e soprattutto attrice.





Sabato 18 ottobre, alle ore 18:00, nella sala del Teatranimahub, il nuovo centro culturale realizzato dalla Associazione Culturale TeatrAnima all’interno dell’ex Istituto Gioeni/Salesiani di Via Oblati 96, andrà in scena “Le sedie” farsa tragica appartenente al filone del teatro dell’assurdo, di Eugène Jonesco. Interpreti Mario Sorbello, Maria Luisa Lombardo e Francesco D’Urso. Regia Mario Sorbello.





Due personaggi, senza tempo e luogo, preparano nella loro totale solitudine e frenesia, un possibile incontro con tanti ospiti immaginari, con l’intento di comunicare loro un messaggio importante. Pur tuttavia, l’assurdità quasi comica dei due personaggi, che nella regia di Sorbello rivestono il ruolo di due ex clown, riflette a tutto tondo la vacuità della vita, fino all’epilogo finale.

Ingresso (contributo associativo) €8,00 – Info 3270044269 – 3291148371 -teatranima@libero.it

Luogo: TeatrAnimahub, Via Oblati , 96, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:00

