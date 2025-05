E’ già possibile acquistare i biglietti in prevendita – al botteghino del Teatro Massimo Bellini di Catania oppure on line su www.yeventi.com – per “A new West Side Story- il musical”, evento speciale della rassegna Chiostri e Cortili organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana grazie al sostegno della Regione Siciliana e del Ministero della Cultura, che si terrà giovedì 12 giugno alle ore 21 al Teatro Massimo Bellini di Catania. La Camerata Polifonica Siciliana diretta da Giovanni Ferrauto e presieduta dal musicologo Aldo Mattina non è nuova a questo genere di operazioni: alcuni anni fa, sempre in collaborazione con il Teatro Massimo Vincenzo Bellini, aveva proposto una versione cameristica del noto musical nato con le note di Leonard Bernstein. Il musical andato in scena per la prima volta al Winter Garden Theatre di Broadway nel 1957 sarà proposto a Catania con le musiche eseguite dal vivo che in parte attingono alle partiture di Bernstein (esattamente alla riscrittura per pianoforti e percussioni) e in parte sono state riscritte dai compositori di scuola catanese Andrea Amici e Simone Zappalà.

Ma sarà molto più di una rilettura, sarà un atto creativo che guarda al capolavoro di Leonard Bernstein con occhi nuovi, portandolo nel cuore del XXI secolo. I compositori Andrea Amici e Simone Zappalà hanno intrapreso un audace processo di riscrittura, trasformando le celebri pagine bernsteiniane attraverso un’inedita spazialità sonora e un organico strumentale del tutto ripensato. Così “A new West Side Story” è una reinvenzione poetica e musicale, arricchita da inserti e pagine originali dei compositori, capace di far emergere nuove risonanze emotive e timbriche, pur mantenendo vivo lo spirito originario dell’opera. Ad impreziosire la nuova produzione è certamente il cast.





Sul palcoscenico del Teatro Massimo Bellini suoneranno per il pubblico catanese due grandi pianisti della scena nazionale, Stefania Cafaro e Luca Ballerini, insieme all’ensemble di percussioni L’Officina del Ritmo, diretti dal M° Carmen Failla. Il musical, di cui firma la regia Armando Nilletti e le coreografie e i costumi Giusi Vittorino, vedrà in scena Carmelo Gerbaro (nel ruolo di Tony), Roberta Spampinato (Maria), Laura Sfilio (Anita), Axel Torrisi (Riff), Fausto Monteforte (Bernardo), Silvio Sciarratta (Chino) e Maria Cristina Litrico (Valentina), con il corpo di ballo Accademia Danse La Vie.West Side Story, nato su libretto di Arthur Laurents, con le parole di Stephen Sondheim e le musiche di Leonard Bernstein, debuttò nel 1957 al Winter Garden Theatre di Broadway segnando subito un nuovo stile. Questo nuovo genere, unito a un’ardita sperimentazione musicale, spiazzò pubblico e critica, e il successo fu tale che nel 1961 la United Artists ne realizzò una versione cinematografica, diretta da Jerome Robbins e Robert Wise, che si aggiudicò ben 10 Oscar, 3 Golden Globe e il Grammy Award per la colonna sonora, tott’oggi rimasta nella memoria collettiva.





La storia di West Side Story è una moderna rivisitazione di Romeo e Giulietta di William Shakespeare ambientata nella New York del XX secolo, esattamente sullo sfondo Anni 50 dell’Upper West Side, un quartiere difficile di una metropoli in piena crescita economica e attraversata da lotte tra bande per il potere senza esclusione di colpi. Il West Side, quartiere popolare e povero, con le sue aree abbandonate, i suoi edifici fatiscenti, le sue case in demolizione, rimpiazza la Verona rinascimentale e i suoi palazzi, mentre la rivalità tra i Capuleti e i Montecchi si trasforma in quella di due bande contrapposte: i portoricani Sharks, capeggiati da Bernardo, e gli americani Jets guidati da Riff. I novelli “Romeo e Giulietta” sono qui Tony e Maria che, nonostante appartengano a gang rivali, si innamoreranno a prima vista.

La rassegna Chiostri e Cortili, ormai un appuntamento classico dell’estate catanese, prenderà ufficialmente il via venerdì 6 giugno nel monumentale Chiostro di Santa Maria di Gesù (presto tutti i dettagli, ndr). Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20) Botteghino del Teatro Massimo Bellini: martedì e sabato h 9-13, mercoledì, giovedì e venerdì h 16-18 Biglietteria online: www.yeventi.com Biglietti: platea 40 euro, galleria 20 euro, palchi da 35 euro a 25 euro

Luogo: Teatro Massimo Vincenzo Bellini, Piazza Vincenzo Bellini, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Stefania Cafaro Luca Ballerini

Prezzo: 40.00

Info:

Sarà il palcoscenico dell’ente lirico catanese ad ospitare giovedì 12 giugno l’evento speciale della rassegna estiva della Camerata Polifonica Siciliana che propone la prima assoluta di una nuova versione del celebre musical – di cui firma la regia Armando Nilletti e le coreografie Giusi Vittorino – che è più di una rilettura musicale: un atto creativo dei compositori Andrea Amici e Simone Zappalà che hanno guardato il capolavoro di Bernstein con occhi nuovi, portandolo nel cuore del XXI secolo. Sul palco i pianisti Stefania Cafaro e Luca Ballerini con l’ensemble di percussioni L’Officina del Ritmo, diretti dal M° Carmen Failla

Link: www.cpsmusic.com

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.