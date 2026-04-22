Sotto la direzione artistica di Francesca Ferro, il Teatro Angelo Musco di Catania conclude la sua stagione 2025-2026 con “Non è vero ma ci credo”, la celebre commedia di Peppino De Filippo, interpretata da Gino Astorina per la regia di Giampaolo Romania. Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione culturale Abc e tra i più amati del repertorio comico napoletano, affronta con ironia e intelligenza il tema della superstizione, trasformando la debolezza umana in un ritratto universale di fragilità e comicità. In scena dal 6 al 31 maggio 2026.





Nel ruolo del protagonista, Gino Astorina dà vita alla lettura personale e incisiva di un uomo sospeso tra paura e ironia. Un moderno Don Chisciotte che combatte contro le proprie ossessioni. La compagnia che lo sostiene, formata da uno straordinario cast di attori che vede sul palco Eduardo Saitta con Ramona Polizzi, Verdiana Barbagallo, Salvatore Casella, Gianni Fontanarosa, Bianca Caliri e Maria Chiara Pappalardo, costruisce un gioco corale di tempi e sguardi, dove la precisione comica si unisce alla leggerezza del racconto.





Scritta nel 1942, la commedia narra la vicenda del Commendatore Gervasio Savastano, imprenditore ossessionato dalla malasorte, convinto che ogni evento negativo sia frutto di un destino avverso. Attorno a lui si intrecciano equivoci, paure e trovate comiche che svelano la potenza corrosiva dell’irrazionalità. La regia di Giampaolo Romania restituisce alla pièce il suo ritmo naturale, puntando su una comicità di parola e di gesto, fedele al linguaggio di De Filippo ma capace di dialogare con la sensibilità contemporanea.





Con “Non è vero ma ci credo”, in scena dal 6 al 31 maggio, si conclude una entusiasmante stagione che ha unito autori classici e voci contemporanee, in un percorso curato da Francesca Ferro che ha saputo fondere qualità artistica e dialogo con il pubblico. Il Teatro Musco si conferma così un punto di riferimento per la scena siciliana, custode di una tradizione viva e aperta alle nuove generazioni di spettatori.

Teatro Angelo Musco

Via Umberto I, 312 – 95129 Catania (CT)

Botteghino presso il Teatro Abc

Via Pietro Mascagni, 94 – 95129 Catania (CT)

Info: tel +39 095 538188 / cell +39 333 7781632

Orari biglietteria: da lunedì a sabato dalle 16 alle 20 – giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

Luogo: Teatro Angelo Musco, Via Pietro Mascagni, 94, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Gino Astorina

Prezzo: 20.00

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