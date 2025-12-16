Sabato 20 e domenica 21 dicembre, alle ore 17, al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella di piazza Europa 39/41 a Palermo, va in scena uno spettacolo coinvolgente per tutta la famiglia in perfetto stile Compagnia Pupella dal titolo “Il Grinch a Natale” che vedrà in scena Lavinia e Daniela Pupella, Leonardo Campanella, Vincenzo Pepe e gli allievi di Crescinteatro.





Adattamento, Lavinia Pupella. Regia Daniela e Lavinia Pupella. Scene e costumi del teatro Sant’Eugenio.

Il Grinch fa parte della gente di Chinonso, un piccolo villaggio dove lo spirito natalizio è fortemente spiccato, ma lui è un non so chi un pò diverso: era un bambino come gli altri, ma non uguale e, per via degli sfottò subiti da piccolo, oggi è diventato un essere burbero che non ama il Natale e i suoi festeggiamenti.





L’animo puro e dolce della piccola Cindylou capirà che, invece, quell’essere burbero, perchè un pò rotto, si potrà aggiustare così da far riapparire dal profondo del suo cuore il buono che in lui c’è.

Biglietti: €12 adulti – € 10 bambini.

Info e prenotazioni: 091.6710494.

Ulteriori info e biglietti on line su: www.teatrosanteugenio.it





Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 17:00

Artista: Compagnia teatro Sant’Eugenio

Prezzo: 12.00

