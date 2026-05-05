La Stagione 2025 – 2026 prosegue al teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo con la commedia “Il triangolo no”, scritta e diretta da Bibi Bianca ed interpretata da: Rosalba Bologna, Gaspare Sanzo, Marco Feo e Tiziana Martilotti, in scena sabato 9 (ore 21) e domenica 10 maggio (ore 17.45).

Cosa succede quando, nella stessa casa, per un appuntamento intimo, si trovano due coppie ignare che il proprio amante è il partner dell’altra coppia?

Una serie di equivoci, intrecci e ripetuti malintesi sfociano in baruffe e strapazzate coniugali.





Una commedia tipica del Vaudeville di Feydeau, leggera e divertente, basata sul ritmo frenetico dell’azione e della velocità di battuta, e con finale a sorpresa.

Aiuto regia, Germana Nicolosi; suono, Giuseppe Borruso; progetto luci, Alessandro Pupella.

Costo biglietti: 16 euro, intero | 14 euro, ridotto (over 65).

Info e prenotazioni biglietti: 091.6710494

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Prezzo: 16.00

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