Prende il via il 12 giugno a Gangi la rassegna “Voci di Periferia – Nuove Consonanze”, progetto promosso dall’associazione MusicaMente di Palermo e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, nell’ambito dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi ad attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo a valere sulle risorse del Fondo Nazionale dello Spettacolo (FNS) nelle aree periferiche del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo.





Il primo concerto, in programma alle 19.30, al circolo Mazzini, vedrà protagonisti la violinista Sara Bagnati e Marco Lo Cicero, violista da gamba tra i più apprezzati interpreti della musica antica in Sicilia. Il programma propone un raffinato viaggio musicale attraverso il Barocco europeo, mettendo in dialogo le scuole italiane, tedesche, francesi e britanniche tra Seicento e Settecento. Un percorso sonoro che attraversa diverse geografie culturali e differenti linguaggi espressivi, restituendo al pubblico l’intensità emotiva e la straordinaria modernità della musica antica.





L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Palermo, dalla Città Metropolitana di Palermo e da una rete di partner territoriali, propone un percorso culturale che attraversa periferie urbane e comuni metropolitani attraverso la musica, il teatro e la narrazione, valorizzando il patrimonio storico, artistico e sociale dei territori coinvolti.

L’apertura del festival sarà ospitata nel Comune di Gangi, grazie alla collaborazione con il comune di Gangi e con Omnia Festival del Tempo, manifestazione dedicata alla valorizzazione della musica antica e del patrimonio culturale europeo.

Luogo: Gangi

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:30

Artista: Sara Bagnati e Marco Lo Cicero

Prezzo: 0.00

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