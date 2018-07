Psr 2014-2020

E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento Agricoltura il bando della sotto misura 5.2 del PSR Sicilia 2014-2020, relativa al sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi

catastrofici.

Il bando, molto atteso, ha per obiettivo il sostegno degli investimenti per il ripristino, in tutta la Regione, degli agrumeti danneggiati dal virus della Tristezza e dei fruttiferi affetti dal Colpo di fuoco batterico e dal virus Sharka; il bando prevede finanziamenti anche le avversità abiotiche.

Complessivamente le risorse stanziate sono pari a 7.5 milioni di euro, di cui 7 Milioni di euro sono destinati alle avversità precitate di natura biotica e mezzo milione per quelle abiotiche.

Il contributo concedibile e’ pari al 100% a fondo perduto delle spese

sostenute.

Le domande per la partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di Agea dal 10 agosto 2018 al 10 gennaio 2019, sia per consentire che possano essere effettuati i prelievi dei campioni di periodi in cui il virus della tristezza degli agrumi è attivo, ma anche per consentire che possano essere effettuati tutte le analisi.

Per l’assessore Bandiera: “Prosegue senza sosta l’attuazione del PSR con l’ obiettivo di recuperare il tempo perduto ad inizio programmazione, dando priorità alle misure che rivestono interesse strategico e carattere d’urgenza per l’agricoltura siciliana, come gli agrumeti danneggiati dal dilagante virus della tristezza”