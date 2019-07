è caccia all'affare

Saldi estivi 2019 al via. Inizia oggi in Sicilia la vendita a prezzi scontati. Un’occasione unica e tanto attesa per poter acquistare, finalmente, magari quella borsetta che ci piace tanto o quel paio di scarpe che ci servono.

A causa del calo delle vendite dovuto alle condizioni meteo di maggio, i negozianti sperano molto nei saldi per poter finalmente vendere i propri prodotti.

Le associazioni dei consumatori colgono l’occasione per fornire il vademecum per chi acquista a saldo. Diversi i consigli che è possibile dare, tra i più importanti quello di conservare lo scontrino per cambiare i prodotti difettosi, non fermarsi al primo negozio ma confrontare i prezzi di più esercizi commerciali (occhio infatti ai prezzi “gonfiati”), avere le idee chiare prima di entrare in negozio, diffidare dagli sconti esagerati (è proprio qui che potrebbe nascondersi il prezzo gonfiato), chiedere di poter provare i capi che si vuole acquistare.

A Palermo, centinaia le persone che stamattina, già di buon’ora, hanno deciso di acquistare al Centro Commerciale La Torre, aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21 (GUARDA QUI LE INIZIATIVE DEI PROSSIMI GIORNI) , o al Centro Commerciale Conca d’Oro, dove nei week end del 6 e del 7 luglio e del 13 e 14 luglio, si terrà l’iniziativa “Facciamo i buoni”. Chi farà shopping infatti, avrà la possibilità di ricevere in regalo buoni acquisto.

Tantissimi anche gli acquirenti che si stanno recando al Centro Sicilia di Misterbianco, dove, tra l’altro, il 6 e 7 luglio i negozi resteranno aperti sino alle 22 e si potrà assistere a show itineranti.