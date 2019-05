mini show, firmacopie e foto

Un appuntamento imperdibile al Centro Commerciale La Torre di Palermo è in programma per il 24 maggio.

A partire dalle 17 infatti, si svolgerà il firmacopie de “Il sogno continua”, il secondo libro della House of Talent.

Tutto è pronto per l’inizio di un nuovo anno alla House of Talent, una scuola straordinaria in cui gli studenti possono esprimere il loro talento e studiare per avverare, un giorno, i propri sogni.

La House of Talent è nata nel 2017 ed è la prima crew di influencer italiana, formata da ragazzi giovanissimi, tutti tra gli undici e i diciotto anni.

Ebbene, venerdì prossimo, il Centro Commerciale La Torre sarà protagonista del mini show della crew. Saranno presenti Giulia Mannucci, Luca Cobelli e Esteban Frigerio. Presenterà Matteo Altieri.

I fan avranno la possibilità di fare le foto con i loro beniamini e far autografare le copie del nuovo libro.

I pass possono essere ritirati presso la direzione del centro commerciale dalle 9 alle 21.

Il pass di colore rosso (con libro) verrà consegnato a quanti sono in possesso del libro. Ogni pass dà diritto all’ingresso di 2 persone. I pass di colore celeste (senza libro) verrà consegnato a quanti non sono in possesso del libro ma vogliono incontrare gli artisti e farsi fotografare con loro. In questo caso ogni pass dà diritto all’ingresso di una persona.

Non ci sarà un fotografo ufficiale per cui sarà possibile fare foto con il proprio cellulare.

I protagonisti della House of Talent vi aspettano, non lasciatevi sfuggire l’occasione di incontrarli.