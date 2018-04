Quest’anno saranno circa 100 in meno le cabine rispetto al 2017. Continua la diminuzione progressiva delle tradizionali ‘capanne’ (come le chiamano i palermitani) lungo la spiaggia di Mondello. la riduzione comporterà la presenza di 5 o 6 campielli in meno.

L’altra novità sarà la possibilità di prenotare la propria postazione comodamente da casa online nelle spiagge a ingresso giornaliero. E ancora un nuovo lido giornaliero che si aggiunge a quelli già esistenti e tante attività per il tempo libero oltre a due campi fissi per fare sport davanti lo stabilimento non solo d’estate.

La società racconterà fra due giorni ufficialmente i nuovi progetti per la stagione 2018 che si aprirà formalmente il 1 maggio con una giornata ad ingresso gratuito.