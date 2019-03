Da lunedì 11 marzo

Al fine di facilitare le riprese del film “il delitto Mattarella”, previste a Palermo nei prossimi giorni, è stata emanata una Ordinanza dirigenziale che prevede alcune limitazioni del traffico veicolare e della sosta in diverse strade cittadine per i giorni 11, 12, 13, 14 e 15 marzo.

In particolare:

– VIA BORIS GIULIANO (all’intersezione con l’uscita veicolare della via scaduto, prima dell’attraversamento pedonale, sul lato sx del senso di marcia, per circa venti mt)

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 07:00 alle ore 19:00 del 11-12-13 Marzo 2019 e comunque fino al termine delle riprese eccetto i mezzi della produzione;

– VIALE DELLE MAGNOLIE (tratto compreso tra la via Boris Giuliano e via Lombardia)

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del 14 Marzo 2019 e comunque fino al termine delle riprese eccetto i mezzi della produzione;

– VIA ANGIO’ ( tratto compreso immediatamente dopo il cancello civ. 27 e via Margherita de Simone)

Chiusura temporanea, per consentire le riprese, al transito veicolare e pedonale dei flussi, dalle ore 07.00 alle 19.00 del 15 Marzo 2019 e comunque fino al termine delle riprese eccetto i mezzi della produzione.

La produzione provvederà affinchè sia sempre garantíto il transito di eventuali veicoli di soccorso per emergenze e dei residenti e possessori di passi carrabiIi ed eventuali posti H.