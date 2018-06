I Lavoratori Liberi ex Sportelli Multifunzionali annunciano che aderiranno al sit in organizzato dall’USB sotto la Presidenza in Piazza Indipendenza a partire dal 25 giugno 2018 ad oltranza, per chiedere “con forza la soluzione definitiva alla mattanza operata nei confronti dei lavoratori”.

Adriana Vitale, a partire da giorno 26 giugno, aderirà allo sciopero della fame insieme ai colleghi, che hanno già annunciato tale forma di protesta civile ma estrema, per chiedere con forza “il nostro diritto al lavoro calpestato”.

“Indossiamo il vestito della forza, della resistenza e soprattutto della dignità e partecipiamo in massa – è l’invito rivolto a tutti gli appartenenti alla categoria -. Questo governo dimostri che è in discontinuità rispetto al precedente, rispetti gli impegni presi in campagna elettorale direttamente con i lavoratori e isoli tempestivamente coloro i quali devono rispondere ai soliti poteri forti. Disintegri una volta per tutte un certo discutibile apparato politico/sindacale che agisce solo per meri interessi completamente opposti agli interessi di tutti gli operatori e l’unico modo per farlo è immaginare una strategia non più appetibile ai politicanti”.

(nella foto una precedente protesta)