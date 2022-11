La "simpatica" denuncia del duo comico palermitano

Il consueto mercatino del venerdì in via Ammiraglio Rizzo, una delle vie con la più alta densità di traffico a Palermo, è stato animato pochi giorni fa dalla potatura di alcuni alberi che adornano i marciapiedi della zona. Operazione da parte degli operai del Comune che ha ulteriormente rallentato le vetture già alle prese con le bancarelle del mercato e con le tante persone che affollano la zona per gli acquisti.

Potatura, d’altro canto necessaria anche per risolvere un problema sollevato dai residenti della zona qualche settimana fa.

La “simpatica denuncia” di Toti e Totino

A far notare il connubio ad alto contenuto caotico è la coppia comica palermitana Toti e Totino che con un video diffuso sui social ha ironizzato sull’episodio. I due artisti, presenti in zona perché ospiti a BlogSicilia, hanno commentato a loro modo quanto stava succedendo in un giorno di punta ad un’ora altrettanto complessa.

“Cioè oggi è venerdì ed in via Ammiraglio e c’è il mercatino”. Chiede ironicamente Totino.

E Toti risponde “Perché ogni venerdì c’è il mercatino”.

La considerazione di Totino “E il Comune di Palermo quando decide di fare le potature degli alberi? Il venerdì mattina!”.

Ed ancora “Però vedi quanto è bello? Si fanno compagnia: gli alberi tagliati, gli operari che devono lavorare, le persone che fanno la spesa è bello”. I due cabarettisti palermitani proseguono in quella che è una “simpatica denuncia” dai toni comici per commentare sull’opportunità o meno di effettuare un servizio così importante e delicato in un giorno in cui la zona è molto frequentata per il mercatino. Un modo comico per chiedere se effettivamente sarebbe stata meglio una soluzione temporale diversa rispetto a questa che è sembrata poco felice.

I comici, al secolo Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia, hanno voluto esprimere con la loro consueta ironia e simpatia la loro perplessità nel loro video che dura poco meno di un minuto.

E poi il saluto: “Il giorno del mercatino, facciamo il taglino di Toti e Totino”.