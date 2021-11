Un boato, poi un denso fumo nero e infine le fiamme. Paura questa mattina per un incidente domestico avvenuto al nono piano di uno stabile di via Ammiraglio Rizzo proprio nel giorno in cui si svolge il mercatino settimanale

L’esplosione e poi la paura

Ad esplodere sarebbe stata una bombola o più probabilmente una caldaia posta nel balcone esterno di una abitazione al nono piano di un palazzo in via Ammiraglio Rizzo a Palermo.

Fumo denso e fiamme

A causa della deflagrazione si è sviluppato un incendio. Inizialmente si è sprigionata una nube di fumo nero e acre che velocemente ha raggiunto tutti gli esercizi commerciali della zona e causato l’allontanamento di molti visitatori del mercatino rionale. Poi sono seguite le fiamme, per fortuna localizzate.

I tentativi di domare le fiamme aspettando i pompieri

Dall’interno dell’abitazione una donna ha tentato di arginare le fiamme con secchi d’acqua attendendo l’arrivo dei vigili del fuoco ritardato proprio dal traffico dovuto0 al mercatino ed al tradizionale parcheggio in dopia e tripla fila.

Residenti evacuati

I residenti dell’intero palazzo sono stati evacuati. Non semplici le operazioni di soccorso anche perché oltre al mercatino, nell’area il parcheggio al centro della larga strada causa difficoltà di movimento die mezzi di soccorso. Oltre ai vigili del fuoco che stanno operando con diverse squadre ci sono anche tre ambulanze del 118 e due volanti della polizia per gestire la viabilità e la folla di curiosi che si è radunata sul marciapiedi di fronte al palazzo.

Nessuno in casa

Al momento dell’esplosione nell’abitazione non c’era nessuno e questo ha evitato conseguenze per le persone. In seguito i proprietari di casa sono saliti per tentare di arginare i danni ma all’arrivo dei vigili del Fuoco sono stati fatti evacuare.