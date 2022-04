Il forte vento ha sradicato letteralmente il fusto a Villabate

A causa del forte vento cade un grosso albero a Villabate, nel palermitano, davanti al supermercato Lidl. La strada, per ragioni di sicurezza, è stata chiusa al traffico veicolare. Ad essere intervenuti i vigili del fuoco per monitorare la situazione. Problemi si sono registrati sul ponte che collega Ficarazzi a Villabate proprio per queste forti raffiche di vento. I veicoli in transito si sono sentiti letteralmente spostare da una parte all’altra, rischiano quindi di finire fuori strada.

Cosa è accaduto

L’albero si è totalmente sradicato dalle radici, arrivando a rimuovere addirittura la pavimentazione del marciapiedi che è stata letteralmente divelta. Il fusto di notevoli proporzioni, alto all’incirca una decina di metri, ha portato via con sé anche un palo elettrificato, facendolo crollare sulla sede stradale. I pompieri hanno lavorato per permettere lo sgombero della carreggiata. Sul posto anche la polizia municipale che è stata impegnata sul fronte della viabilità.

Colpita anche la zona orientale

Raffiche di vento fino a 100 km/h hanno imperversato anche in tutta la parte orientale della Sicilia. A Vittoria, nel ragusano, a causa del forte vento un albero è stato abbattuto. Si è sostanzialmente spezzato nei pressi della scuola “Filippo Traina”. Gli alunni erano ancora all’interno delle aule, l’episodio infatti si è verificato intorno alle 12.10 sempre di ieri ed è stato visto da molti passanti. Un tonfo sordo, tanta paura, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Gli interventi sono stati tempestivi: in particolare, su disposizione dell’ufficio comunale di protezione civile una squadra è intervenuta per il taglio dell’albero abbattuto.

Anche le coste colpite dal maltempo

Ad essere colpite sono state anche le coste del trapanese e del palermitano. Le raffiche di vento, secondo gli esperti, hanno toccato punte di 100 chilometri e inevitabilmente hanno finito per flagellare centro urbani e periferici. In alcune zone in particolare si è abbattuta una vera tempesta.