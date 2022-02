Raffiche di vento nel messinese, vola via il tetto di una scuola

Redazione di

23/02/2022

I vigili del fuoco del comando provinciale di Messina sono intervenuti ieri per contrastare le raffiche di vento che si sono abbattute su tutto il territorio di competenza. Si sono verificati diversi danni causati in particolar modo dal forte vento di tramontana che sino alla prima serata ha continuato imperterrito a soffiare. Danni a tetto di una scuola La squadra del distaccamento di Letojanni ha immediatamente messo in sicurezza il tetto della scuola “Carlo Smiroldo” in via dei Mille ad Antillo, completamente divelto dalle forti raffiche. Fortunatamente nessun danno a persone o cose. Le operazioni, rese molto difficoltose dalle avversità atmosferiche, sono terminate poco prima delle 20 di ieri, con l’eliminazione di ogni pericolo per la pubblica incolumità. Da 48 ore difficoltà climatiche Il forte vento ha colpito in queste ultime 48 ore a macchia di leopardo un po’ tutta la Sicilia. Se ieri è toccato alla Sicilia orientale, martedì invece la più colpita era stata la zona occidentale. A causa delle condizioni meteo avverse sono saltate due corse del traghetto da Napoli a Palermo. Non ci sono stati i due collegamenti della Grandi Navi Veloci in partenza da Napoli e diretto al capoluogo siciliano, né quello in partenza da Palermo al capoluogo campano. Questi perché i venti hanno spirato sino a 45 nodi con mare agitato. Il peggio è passato Oggi sono in netto miglioramento le condizioni meteo-climatiche con ampie schiarite in Sicilia per tutta l’intera giornata. Non sono previste precipitazioni. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio da molto agitato a agitato; Basso Tirreno molto mosso. Aumentano le temperature, soprattutto i valori massimi, anche se di poco rispetto a ieri, martedì 22 febbraio. Temperature previste tra gli 8 ed i 16 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 16 a Catania, 8 ad Enna, 13 a Messina, 16 a Palermo, 14 a Ragusa, 15 a Siracusa, 15 a Trapani.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Messina sono intervenuti ieri per contrastare le raffiche di vento che si sono abbattute su tutto il territorio di competenza. Si sono verificati diversi danni causati in particolar modo dal forte vento di tramontana che sino alla prima serata ha continuato imperterrito a soffiare.

Danni a tetto di una scuola

La squadra del distaccamento di Letojanni ha immediatamente messo in sicurezza il tetto della scuola “Carlo Smiroldo” in via dei Mille ad Antillo, completamente divelto dalle forti raffiche. Fortunatamente nessun danno a persone o cose. Le operazioni, rese molto difficoltose dalle avversità atmosferiche, sono terminate poco prima delle 20 di ieri, con l’eliminazione di ogni pericolo per la pubblica incolumità.

Da 48 ore difficoltà climatiche

Il forte vento ha colpito in queste ultime 48 ore a macchia di leopardo un po’ tutta la Sicilia. Se ieri è toccato alla Sicilia orientale, martedì invece la più colpita era stata la zona occidentale. A causa delle condizioni meteo avverse sono saltate due corse del traghetto da Napoli a Palermo. Non ci sono stati i due collegamenti della Grandi Navi Veloci in partenza da Napoli e diretto al capoluogo siciliano, né quello in partenza da Palermo al capoluogo campano. Questi perché i venti hanno spirato sino a 45 nodi con mare agitato.

Il peggio è passato

Oggi sono in netto miglioramento le condizioni meteo-climatiche con ampie schiarite in Sicilia per tutta l’intera giornata. Non sono previste precipitazioni. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio da molto agitato a agitato; Basso Tirreno molto mosso. Aumentano le temperature, soprattutto i valori massimi, anche se di poco rispetto a ieri, martedì 22 febbraio. Temperature previste tra gli 8 ed i 16 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 16 a Catania, 8 ad Enna, 13 a Messina, 16 a Palermo, 14 a Ragusa, 15 a Siracusa, 15 a Trapani.