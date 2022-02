Per giovedì 17 febbraio, è atteso un miglioramento

La circolazione di bassa pressione, alimentata da aria più fredda, rinnova condizioni di moderata instabilità sulla Sicilia settentrionale con fenomeni in graduale attenuazione da nord. Venti tesi tra Nord Est e Nord Ovest. Continua dunque il maltempo nell’isola per la giornata di mercoledì 16 febbraio.

Allerta gialla in tre province

Permane l’allerta gialla a Palermo, Messina e Trapani. Il nuovo avviso della protezione civile regionale, il numero 22046, per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, lo conferma. Piogge e temporali saranno ancora protagoniste in tutta l’isola ma nelle tre province interessate dall’allerta gialla si prevedono maggiori disagi.

Le massime sono previste in lieve calo

Scendono, seppur di poco, le temperature massime in Sicilia. Valori compresi tra i 7 ed i 16 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 16 a Catania, 7 ad Enna, 12 a Messina, 14 a Palermo, 10 a Ragusa, 15 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso, locali banchi di nebbia mattutini in pianura e deboli nevicate lungo i confini alpini. Temperature in aumento.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di foschie o nebbie mattutine sulle valli, cielo con nubi sparse sulle Adriatiche e cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di spiccata instabilità su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia settentrionale. Sul resto dei settori e regioni tempo più soleggiato.

Per giovedì 17 febbraio, è atteso un miglioramento

Per la giornata di giovedì 17 febbraio, correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico. Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’area dello Stretto giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati settentrionali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sui rilievi del Triveneto e in Liguria. Temperature massime tra 8 e 17°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Più nubi interesseranno la Versilia (piovaschi) e la Sardegna nordorientale.

Sud: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori dal mattino fino a sera. Temperature stazionarie, venti dai quadranti settentrionali.