Per mercoledì 16 febbraio, ancora piogge ma poi migliora

È in arrivo una perturbazione polare atlantica che per martedì 15 febbraio, porterà in Sicilia maltempo. Favorirà l’arrivo del fronte freddo anche nell’isola tra la mattina e il pomeriggio. Il peggioramento inizierà a coinvolgere il settore occidentale della regione: al mattino si verificheranno rovesci e temporali sparsi, prossimi a presentarsi localmente più insistenti a ridosso del comparto costiero meridionale.

Nel corso del pomeriggio il fronte tenderà a traslare sul resto dell’isola, apportando maltempo sparso anche sui settori centrali e, infine, orientali entro sera. Migliora gradualmente ad ovest. Temporali attesi tra il comparto costiero meridionale e orientale.

Venti deboli o moderati meridionali, tendenti a ruotare in Maestrale una volta passato il fronte. Mossi i bacini occidentali, meridionali e il basso Ionio. Poco mossi o calmi i restanti. In calo i valori massimi. Quota neve prossima i 1.800 m al mattino, in calo fin 1.600 m entro sera. Queste le previsioni meteo da WhetherSicily.it.

Allerta gialla in cinque province

Sarà allerta gialla in cinque province dell’isola: a Palermo, Catania, Messina, Agrigento e Trapani. Lo rende noto la protezione civile regionale che ha diramato l’avviso 22045 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il bollettino è in vigore fino alla mezzanotte del 15 febbraio.

Le temperature tendono ad aumentare

Le temperature tendono comunque ad aumentare. Valori compresi tra i 12 ed i 17 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 16 a Catania, 12 ad Enna, 14 a Messina, 17 a Palermo, 14 a Ragusa, 16 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un deciso miglioramento del tempo al Nordovest e da piogge al Nordest dove migliorerà in serata e nottata. Temperature massime tra 6 e 11 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni peninsulari, meno su Abruzzo e Molise, più sole in Sardegna.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con l’arrivo di precipitazioni via via più diffuse in Campania. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Per mercoledì 16 febbraio, piogge ma poi migliora

La giornata di mercoledì 16 febbraio 2022 vedrà la risalita di un vortice dalla Libia, in collocamento sul Mar Ionio, che aggancerà la perturbazione polare in questione. Residui fenomeni insisteranno tra la notte e il mattino sul settore orientale, ma con tendenza al miglioramento. Attesa una ritornante perturbata, proveniente da settentrione, su ovest e nord Sicilia, dove sono previste ancora piogge e rovesci intermittenti tra la mattina e il pomeriggio. Instabilità sparsa tendente ad accentuarsi tra il pomeriggio e la sera anche tra messinese, ragusano, siracusano e catanese.

Venti moderati di Maestrale: mari mossi, molto mosso il Canale di Sicilia. Temperature in deciso calo ovunque. Quota neve prossima i 1.200/1.300 m.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso, locali banchi di nebbia mattutini in pianura e deboli nevicate lungo i confini alpini. Temperature in aumento.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di foschie o nebbie mattutine sulle valli, cielo con nubi sparse sulle Adriatiche e cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di spiccata instabilità su Puglia meridionale e Calabria. Sul resto dei settori e regioni tempo più soleggiato.