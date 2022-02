La situazione è seguita dalla protezione civile regionale

Neve a bassa quota, forte vento e pioggia stanno sferzando da questa notte la provincia di Palermo. Nel capoluogo siciliano. una forte grandinata c’è stata stanotte e una seconda a metà mattinata.

Disagi nella zona della Madonie per la neve e la pioggia e soprattutto nella zona di Polizzi Generosa dove una frana da giorni sta tenendo con il fiato sospeso i cittadini. La situazione è seguita dalla protezione civile regionale e dal Comune.

Neve nella statale 120 a Gangi e anche nella zona di Piana degli Albanesi. Marineo e Mezzojuso. A causa del vento a Palermo uno dei cancelli di ingresso al Parco della Favorita è caduto. La struttura in ferro si è sganciata dai cardini ed è rimasto bloccato fra i due pilastri in muratura che la sorreggono.

Allerta gialla nel Palermitano

Venti di burrasca, temporali, temperature in discesa e forti mareggiate lungo le coste esposte. Il maltempo in Sicilia è tornato con tanto di allerta gialla nel quale in tre province, nel Palermitano, Messinese e Catanese per la giornata odierna.

Condizioni meteo avverse

Peggiorano le condizioni meteo fin da oggi. Nell’avviso odierno vengono indicate anche condizioni meteo avverse. “Per le successive 36-48 ore – si legge – si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, occidentali in rotazione settentrionali. forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Precipitazioni: Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Sicilia settentrionale e nord-orientale. Nevicate al di sopra di 900-1100 metri con apporti al suolo moderati.