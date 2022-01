L'avviso della protezione civile regionale

Venti di burrasca, temporali, temperature in discesa e forti mareggiate lungo le coste esposte. Torna il maltempo in Sicilia. La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 22031 nel quale viene indicata allerta gialla in tre province, nel Palermitano, Messinese e Catanese per la giornata di domani, martedì 1 febbraio.

Condizioni meteo avverse

Peggiorano le condizioni meteo fin da oggi. Nell’avviso odierno vengono indicate anche condizioni meteo avverse. “Per le successive 36-48 ore – si legge – si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, occidentali in rotazione settentrionali. forti mareggiate lungo le coste esposte”. L’avviso è valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, martedì 1 febbraio.

Brevi temporali, nevicate sopra i 900 metri

Precipitazioni: Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Sicilia settentrionale e nord-orientale.

Nevicate al di sopra di 900-1100 metri con apporti al suolo moderati.

Scendono le temperature

Temperature: in generale diminuzione, localmente sensibile, specie nei valori serali.

Venti: Da forti a burrasca dai quadranti settentrionali con rinforzi fino a burrasca forte, in attenuazione dal pomeriggio.

Mari: Molto mossi, tendenti ad agitati o molto agitati, i bacini occidentali e meridionali.

Allerta meteo, venti forti su gran parte Italia

Una perturbazione proveniente sul nord est dell’Europa determinerà nelle prossime ore la formazione di una profonda bassa pressione sui mari italiani e un aumento dei venti su buona parte del paese. Sulla base delle previsioni disponibili il dipartimento della protezione civile d’intesa ha emesso una nuova allerta meteo che prevede venti da forti a burrasca su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, in successiva estensione a Liguria, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Da domani inoltre i venti, fino a burrasca forte, interesseranno anche Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e, come abbiamo già visto, in Sicilia, con probabili forti mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni, in particolare, riguarderanno le aree costiere adriatiche, appenniniche centro-meridionali e ioniche calabresi.