Tanta pioggia

Il maltempo sta creando non pochi disagi in provincia di Palermo, dopo i danni di ieri, anche oggi la pioggia sta causando danni. A Termini Imerese, in particolare, è avvenuto il cedimento di un muro di contenimento.

Crolla un muro di contenimento

Un altro cedimento di un muro di contenimento nel quartiere Santa Lucia a Termini Imerese ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza la zona. A causare il cedimento probabilmente la pioggia caduta in questi giorni nel Palermitano.

Allagamenti a Termini

La Città di Termini Imesere in questi giorni è stata particolarmente colpita da episodi simili avvenuti a causa delle piogge intense. I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono stati impegnati nei giorni scorsi per un nubifragio che si è abbattuto nella zona di Termini Imerese. Diverse squadre sono intervenute in paese per la presenza di numerosi allagamenti. Le operazioni sono andate avanti per ore per mettere in sicurezza diverse strade invase dall’acqua.

Esonda il Papireto a Palermo

Ma l’acqua dà problemi anche a Palermo. Ieri l’ennesima esondazione del fiume sotterraneo Papireto. In seguito alle precipitazioni delle ultime ore registrate sul capoluogo siciliano, si è verificata una nuova esondazione del torrente Papireto, nell’area del mercato delle Pulci.

Un problema, quello degli allagamenti, sul quale il Comune ha disposto l’avvio in somma urgenza dei lavori in via Matteo Bonello. Intanto però, la pioggia continua a causare disagi nell’area della Cattedrale e non solo. Via Matteo Bonello risulta chiusa da un mese per motivi di sicurezza. Un problema che ha causato disagi alle limitrofe attività economiche, tagliate fuori a causa dell’imposizione del divieto di transito pedonale e veicolare.