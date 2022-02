Per mercoledì 2 febbraio, torna il sereno

La giornata di martedì 1 febbraio vedrà il vortice depressionario collocarsi al primo mattino sul basso Tirreno-orientale, in prossimità del Messinese agevolando l’arrivo del fronte freddo tra la Sicilia settentrionale e occidentale. Lo si legge su WeatherySicily.it.

Rovesci e temporali (anche a carattere grandinigeno) coinvolgeranno il Trapanese, Palermitano, Agrigentino, alto Nisseno-Ennese, Messinese ed alto Catanese. Fenomeni tendenti a persistere nel corso della mattinata, prossimi a sconfinare localmente tra Ragusano e Siracusano al pomeriggio.

Precipitazioni prossime a scemare al pomeriggio sul settore centro-occidentale, divenendo intermittenti e localizzate. Spiccata instabilità tra messinese e alto catanese. In serata residui fenomeni presso l’Appennino settentrionale.

Venti molto forti di Tramontana: agitato il Tirreno, molto mosso lo Ionio, molto agitato il Canale di Sicilia. Quota neve prossima i 900-1000 m al mattino, localmente inferiore in caso di fenomeni intensi. Attesi circa 50 cm di neve sull’Appennino settentrionale oltre i 1.200 m, ove si attendono tempeste di neve. Qualche lieve cm atteso anche sui rilievi occidentali, sui Peloritani e sui monti Erei.

Allerta gialla in tre province

La protezione civile regionale nell’avviso 22031 indica allerta gialla in tre province, nel Palermitano, Messinese e Catanese per la giornata di martedì 1 febbraio. Vengono inoltre indicate condizioni meteo avverse. “Per le successive 36-48 ore – si legge – si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, occidentali in rotazione settentrionali. forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Temperature in calo ovunque

Scendono le temperature nell’isola. Massime tra i 5 ed i 14 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 14 a Catania, 5 ad Enna, 11 a Messina, 14 a Palermo, 9 a Ragusa, 14 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni e da nevicate sui confini alpini, a quote molto basse. Temperature massime tra 6 e 13 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo piovoso e nevoso sopra i 500 metri su Abruzzo e Molise, soprattutto al mattino. Sul resto delle regioni sole prevalente, ma tanto vento.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con un tempo compromesso solo al mattino. Le precipitazioni potranno assumere carattere di temporale e nevoso sopra i 6-700 metri sugli Appennini.

Per mercoledì 2 febbraio, torna il sereno

La depressione si allontana lasciando spazio a una timida rimonta dell’alta pressione che determina condizioni di tempo più stabile e soleggiato anche se con residui annuvolamenti sui versanti tirrenici, nel Messinese ma con rischio pioggia basso o assente.

Venti tesi dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio da agitato a molto mosso; Basso Tirreno molto mosso. Temperature in locale aumento.

Nord: Generali condizioni di bel tempo con cielo sereno su gran parte dei settori. Da segnalare soltanto le nevicate diffuse sui confini alpini dove il vento sarà impetuoso.

Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente e un cielo sereno o tutt’al più poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, a tratti coperto invece sulla Sardegna. Venti di Maestrale.

Resto del sud: La giornata sarà caratterizzata da una certa nuvolosità sui rilievi della Calabria, sul resto dei settori invece il sole sarà prevalente e splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso.