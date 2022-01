Per lunedì 31 gennaio, peggiora leggermente

La nuova espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale rinnova condizioni di tempo stabile e ben soleggiato in Sicilia per la giornata di domenica 30 gennaio. Da segnalare solo un progressivo incremento della nuvolosità lungo i settori tirrenici dal tardo pomeriggio, ma senza alcun effetto.

Venti deboli sudoccidentali in Sicilia con rinforzi sullo Stretto. Mari: Ionio da agitato a mosso; mossi il basso Tirreno e il Canale di Sicilia.

Temperature massime in lieve rialzo

Temperature massime in sensibile rialzo ovunque; minime in ulteriore lieve flessione nelle aree interne e nelle valli. Massime previste tra i 9 ed i 17 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 15 a Catania, 9 ad Enna, 13 a Messina, 17 a Palermo, 11 a Ragusa, 17 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da locali nebbie sul Veneto, da nubi sparse su Friuli, ferrarese e settori alpini e un cielo coperto sulla Liguria. Temperature massime tra 7 e 12 gradi.

Centro: Tempo stabile e soleggiato con cielo sereno su gran parte dei settori peninsulari: da segnalare soltanto maggiori addensamenti nuvolosi su Toscana, Umbria e poi anche Sardegna.

Resto del sud: Fatta eccezione per qualche addensamento nuvoloso sulla Calabria, altrove avremo una giornata che trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Per lunedì 31 gennaio, peggiora leggermente

Nuovo cambiamento dello scenario meteorologico per l’ingresso di un impulso freddo dal Nord Europa, associato all’approfondimento di un minimo depressionario sull’Italia centrale. Tempo in peggioramento e fenomenologia ancora a carattere isolato in Sicilia. Temperature minime in sensibile rialzo; massime in lieve flessione sulle regioni peninsulari, in aumento in Sicilia. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali, anche a regime di burrasca a largo del Tirreno. Mari: basso Tirreno e Canale di Sicilia mossi ad inizio giornata fino ad agitati a partire dalla sera; da mosso a molto mosso a largo lo Ionio.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da qualche pioggia in arrivo sulla Liguria, da occasionali nebbie in pianura e nevicate diffuse sui confini alpini e zone vicine ad essi.

Centro: La giornata trascorrerà con un aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche anche con possibilità di piogge. Sul resto delle regioni cielo irregolarmente nuvoloso.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con iniziali condizioni di tempo soleggiato, poi peggiorerà sulla Campania e sulla Calabria tirrenica con l’arrivo di piogge. Temperature in lieve aumento.