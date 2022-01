Per sabato 29 gennaio, temperature in calo

Un nuovo impulso instabile genera aumento della nuvolosità in Sicilia per la giornata di venerdì 28 gennaio. Scarsa, inoltre la possibilità di piogge anche se delle precipitazioni potrebbero verificarsi in serata nel Palermitano e Messinese. E previsto anche un aumento delle temperature.

Venti moderati dai quadranti nordoccidentali, in generale rinforzo serale. Mari: Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Salgono le temperature

Salgono nuovamente i valori minimi ed i valori massimi in Sicilia. In particolare le massime. Previsti da i 10 ai 17 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 17 a Catania, 10 ad Enna, 13 a Messina, 15 a Palermo, 10 a Ragusa, 16 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie sulla Pianura Padana e da un cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature stabili.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Verso sera potranno esserci delle precipitazioni in Molise, più rare sull’Abruzzo.

Nel resto del sud: In giornata, deboli piogge bagneranno la Campania e i settori montuosi della Calabria. In serata precipitazioni in arrivo sulla Puglia, localmente temporalesche e nevose sotto i 1000 metri.

Per sabato 29 gennaio, temperature in calo

Dopo aver raggiunto le regioni peninsulari, il rapido impulso freddo di matrice balcanica lambisce la Sicilia, innescando brevi rovesci tra la notte e l’alba su Palermitano orientale, Messinese e area etnea; migliora rapidamente nel corso del giorno. Temperature in calo ovunque, specie nei valori minimi. Venti tesi di Grecale e Tramontana con raffiche fino a 50-60 km/h. Mari molto mossi; fino ad agitato lo Ionio a largo.

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie sulla Pianura Padana e da un cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti dai quadranti settentrionali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature pressoché invariate.

Nel resto del sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti su tutte le regioni avremo un ampio soleggiamento dato che il cielo si presenterà praticamente sereno. Temperature in calo.