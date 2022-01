Per venerdì 28 gennaio, nuvolosità in aumento

Graduale aumento della nuvolosità sui versanti tirrenici della Sicilia con isolati piovaschi nel Messinese ma generalmente poco nuvoloso nel resto dell’isola per la giornata di giovedì 27 gennaio.

Tempo stabile, annuvolamenti di scarsa rilevanza e ampi spazi soleggiati altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti nordoccidentali. Mari mossi.

Temperature in deciso aumento

Salgono ancora le temperature, sia minime che massime. Anche in modo deciso. Nessun valore minimo previsto sarà sotto lo zero. Massime tra 9 e 14 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 14 a Catania, 9 ad Enna, 13 a Messina, 14 a Palermo, 11 a Ragusa, 14 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie sulla Pianura Padana e da un cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti dai quadranti settentrionali.

Centro: Fatta eccezione per qualche addensamento nuvoloso sul Nord della Toscana, la giornata risulterà ampiamente soleggiata su tutti i settori; temperature stazionarie ovunque.

Resto del sud: tempo un po’ instabile sulla Calabria, con piogge a carattere sparso e locali nevicate sui rilievi appenninici. Sul resto delle regioni, poco nuvoloso.

Per venerdì 28 gennaio, nuvolosità in aumento

Per venerdì 28 gennaio un nuovo impulso instabile raggiunge le regioni meridionali, determinando un generale aumento della nuvolosità sui versanti tirrenici della Sicilia. Nuvolosità in aumento ovunque ma potrebbero non esserci precipitazioni.

Venti moderati dai quadranti nordoccidentali, in generale rinforzo serale. Mari: Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie sulla Pianura Padana e da un cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature stabili.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Verso sera potranno esserci delle precipitazioni in Molise, più rare sull’Abruzzo.

Resto del sud: Tempo che peggiora lievemente. In giornata, deboli piogge bagneranno la Campania e i settori montuosi della Calabria. Temperature minime in generale calo dappertutto.