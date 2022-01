Per mercoledì 26 gennaio, ancora sole e occasionali piovaschi

Il nucleo d’aria gelida di lontana estrazione artica si allontana rapidamente alla volta dell’Egeo, favorendo il ritorno di ampi rasserenamenti anche in Sicilia per la giornata di martedì 25 gennaio. Faranno eccezione solo locali addensamenti sul Messinese e Siracusano che però si dissolveranno in mattinata. Possibili nubi anche nel Palermo. Generalmente il cielo sarà sereno o poco nuvoloso quasi ovunque.

Diffuse gelate nelle pianure interne, in altura e nelle valli. Venti moderati di Tramontana e Grecale, in rinforzo a largo dello Ionio. Mari: basso Tirreno poco mosso dirimpetto la costa campana, mosso a largo; ancora mossi o molto mossi il Canale di Sicilia e lo Ionio.

In netto calo le temperature, minime rigide

Scendono le temperature. Minime comprese tra -5 e 6 gradi. Valori massimi oscillanti tra i 2 ed i 10 gradi. Il periodo più freddo dell’anno si confermerebbe. Previsti 8 gradi ad Agrigento, 6 a Caltanissetta, 8 a Catania, 2 ad Enna, 8 a Messina, 9 a Palermo, 5 a Ragusa, 9 a Siracusa, 10 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie sulla Pianura Padana e da un cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti dai quadranti settentrionali.

Centro: Fatta eccezione per qualche addensamento nuvoloso sul Nord della Toscana, la giornata risulterà ampiamente soleggiata su tutti i settori; temperature stazionarie ovunque.

Resto del sud: Fatta eccezione per qualche addensamento nuvoloso su Basilicata e Gargano, altrove avremo una giornata che trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Per mercoledì 26 gennaio, ancora sole e occasionali piovaschi

Per la giornata di mercoledì 26 gennaio sono previsti addensamenti irregolari, a tratti compatti in Sicilia nordorientale con occasione per isolati piovaschi nell’area dello Stretto di Messina. Ampio soleggiamento e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi altrove. Temperature in deciso rialzo, specie nei valori diurni; ancora rigidi i valori notturni con rischio gelate nelle valli.

Venti moderati di Maestrale, in locale rinforzo su Lametino, Catanzarese, Locride e Reggino con raffiche superiori ai 50 km/h. Mari: fino a mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia, ancora molto mosso lo Ionio a largo della costa calabrese.

Nord: La giornata risulterà spesso grigia in Liguria e sulla Pianura Padana, qui con nebbia anche piuttosto fitta dal mattino a sera. Andrà meglio lungo i rilievi, con più sole.

Centro: La giornata risulterà prevalentemente stabile su gran parte dei settori peninsulari: da segnalare soltanto qualche pioggia sull’alta Toscana e sull’Umbria, specie al mattino.

Resto del sud: In giornata più nubi ma senza fenomeni associati interesseranno la Puglia. Altrove, più sole. Temperature stazionarie ovunque; venti settentrionali.