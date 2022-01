Temperature basse ma in linea con la media stagionale, qualche fenomeno di addensamento nuvoloso ma pioggia niente o quasi in Sicilia nei primi giorni della settimana. Tempo caratterizzato da qualche nuvolosità ma in costante miglioramento fino a mercoledì. Ecco le previsioni per l’Italia, per il Sud e per la Sicilia del sito ilmeteo.it

LUNEDI’ 24 GENNAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie sulla Pianura Padana e da un cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti da direzioni variabili.

Centro: Lo scenario meteo risulterà così spesso instabile tra Abruzzo e Molise, con precipitazioni a carattere sparso, nevose fino a quote di collina. Mari molto mossi; temperature in calo.

Sud: La giornata trascorrerà all’insegna di nubi a carattere sparso sulla Sicilia settentrionale; cielo spesso coperto sulla Basilicata. Altrove, bel tempo prevalente con tanto sole.

MARTEDI’ 25 GENNAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie sulla Pianura Padana e da un cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti dai quadranti settentrionali.

Centro: Fatta eccezione per qualche addensamento nuvoloso sul Nord della Toscana, la giornata risulterà ampiamente soleggiata su tutti i settori; temperature stazionarie ovunque.

Sud: Fatta eccezione per qualche addensamento nuvoloso su Basilicata e Gargano, altrove avremo una giornata che trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso

MERCOLEDI’ 26 GENNAIO

Nord: La giornata risulterà spesso grigia in Liguria e sulla Pianura Padana, qui con nebbia anche piuttosto fitta dal mattino a sera. Andrà meglio lungo i rilievi, con più sole.

Centro: La giornata risulterà prevalentemente stabile su gran parte dei settori peninsulari: da segnalare soltanto qualche pioggia sull’alta Toscana e sull’Umbria, specie al mattino.

Sud: In giornata più nubi ma senza fenomeni associati interesseranno la Puglia e il Nord della Sicilia. Altrove, più sole. Temperature stazionarie ovunque; venti settentrionali.