Addensamenti irregolari, a tratti compatti, in Sicilia nordorientale con occasione per isolati piovaschi nel Messinese per la giornata di mercoledì 26 gennaio. Ampio soleggiamento e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi altrove. Venti moderati di Maestrale, in locale rinforzo.

Mari: fino a mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia, ancora molto mosso lo Ionio a largo della costa calabrese.

Temperature in lieve aumento

Temperature in risalita, soprattutto nei valori diurni; ancora rigidi i valori notturni con rischio gelate nelle valli. Minime fredde ad Enna (-3) a Caltanissetta (-1), e temperature attorno allo zero a Catania e Ragusa.

Valori massimi inclusi tra 7 e 13 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 14 a Catania, 7 ad Enna, 11 a Messina, 13 a Palermo, 9 a Ragusa, 13 a Siracusa, 12 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata risulterà spesso grigia in Liguria e sulla Pianura Padana, qui con nebbia anche piuttosto fitta dal mattino a sera. Andrà meglio lungo i rilievi, con più sole.

Centro: La giornata risulterà prevalentemente stabile su gran parte dei settori peninsulari: da segnalare soltanto qualche pioggia sull’alta Toscana e sull’Umbria, specie al mattino.

Resto del sud: In giornata più nubi ma senza fenomeni associati interesseranno la Puglia. Altrove, più sole. Temperature stazionarie ovunque; venti settentrionali.

Per giovedì 27 gennaio, aumenta la nuvolosità

Graduale aumento della nuvolosità in Sicilia per la giornata di giovedì 27 gennaio, più estesa e compatta lungo i rispettivi versanti tirrenici, con isolati piovaschi nel Messinese. Temperature in ulteriore ripresa. Venti deboli o moderati dai quadranti nordoccidentali. Mari mossi.

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie sulla Pianura Padana e da un cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti dai quadranti settentrionali.

Centro: Fatta eccezione per qualche addensamento nuvoloso sul Nord della Toscana, la giornata risulterà ampiamente soleggiata su tutti i settori; temperature stazionarie ovunque.

Resto del sud: Tempo un po’ instabile sulla Calabria, con piogge a carattere sparso e locali nevicate sui rilievi appenninici. Sul resto delle regioni, poco nuvoloso.