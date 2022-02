Per lunedì 14 febbraio, nuvolosità al mattino ma basso rischio piogge

Nuvolosità diffusa su tutto il settore già dal mattino con occasionali pioggerelle in prossimità dei comprensori montuosi. Prevalentemente asciutto altrove in Sicilia anche se le nuvole sono in lieve aumento per la giornata di domenica 13 febbraio.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Temperature massime fino a 15 gradi

Rimangono sostanzialmente stabili le temperature massime, in lieve diminuzione le minime. Valori massimi compresi tra i 10 ed i 15 gradi in Sicilia. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 15 a Catania, 10 ad Enna, 14 a Messina, 15 a Palermo, 11 a Ragusa, 15 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso sul Triveneto e in Lombardia, irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime tra 5 e 10 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso su gran parte delle regioni, meno sul Lazio. Non sono attese precipitazioni. Locali foschie sulla Sardegna interna.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente anche coperto. Non sono da escludere alcuni piovaschi sui settori ionici pugliesi e calabresi, ma di debole intensità.

Per lunedì 14 febbraio, nuvolosità al mattino ma basso rischio piogge

Nuvolosità diffusa al mattino su tutto il settore. Tuttavia, nell’isola, basso rischio di piogge ma cieli prevalentemente nuvolosi. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Ionio da poco mosso a mosso; Basso Tirreno quasi calmo.

Nord: Giornata con tempo in peggioramento al Nordovest con piogge e nevicate a bassa quota. Rovesci sul Friuli Venezia Giulia, piovaschi in Veneto, asciutto in Emilia Romagna.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo via via più coperto o molto nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio, anche con piogge, più moderate in Toscana. Nubi irregolari altrove.

Resto del Sud: La pressione è ancora piuttosto stabile. La giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza asciutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.