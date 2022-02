Temperature ancora alte

Tornano le nuvole in Sicilia ma senza pioggia per la giornata di sabato 5 febbraio. Il cielo sarà poco nuvoloso quasi ovunque. Attese nubi più dense ne corso della giornata nell’Agrigentino, Catanese, Messinese e Siracusano ma anche in questo caso non dovrebbero esserci precipitazioni.

Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno mosso.

Temperature ancora alte

Rimangono alte e perlopiù stabili le temperature nell’isola. Sicuramente superiori alla media stagionale le massime comprese tra i 14 ed i 20 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 20 a Catania, 14 ad Enna, 16 a Messina, 20 a Palermo, 14 a Ragusa, 19 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno delle nebbie sulle zone pianeggianti, ma il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo più nubi in Romagna.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto con piovaschi sulle regioni adriatiche, irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime tra 9 e 16 gradi.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo in gran parte irregolarmente nuvoloso o anche coperto, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature massime tra 11 e 17°C.

Per domenica 6 febbraio

Tra bassa Calabria e settore tirrenico della Sicilia non mancheranno locali rovesci, specie durante le ore notturne. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Ionio da mosso a molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso al Nordest e sulle Alpi, coperto lungo il corso del Po, sereno in Liguria. Temperature massime tra 5 e 13 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da locali nebbie mattutine sulle vallate appenniniche e un cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dei settori. Temperature massime tra 10 e 15 gradi.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso o localmente coperto su gran parte delle regioni, più soleggiato invece in Puglia. Non sono attese precipitazioni degne di nota.