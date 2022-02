Per giovedì 3 febbraio, tempo stabile e soleggiato

La depressione dei giorni scorsi si allontana lasciando spazio a condizioni di tempo più stabile e soleggiato per la giornata di mercoledì 2 febbraio. Persistono residui annuvolamenti sui versanti tirrenici, nel Messinese, ma con basso rischio di precipitazioni. Venti tesi dai quadranti nordoccidentali. Ionio da agitato a molto mosso; Basso Tirreno molto mosso. Queste in sintesi le previsioni meteo.

Temperature in aumento

Salgono le temperature nell’isola, soprattutto nelle massime. Valori compresi tra i 7 ed i 17 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 16 a Catania, 7 ad Enna, 13 a Messina, 15 a Palermo, 12 a Ragusa, 17 a Ragusa e 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Generali condizioni di bel tempo con cielo sereno su gran parte dei settori. Da segnalare soltanto le nevicate diffuse sui confini alpini dove il vento sarà impetuoso.

Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente e un cielo sereno o tutt’al più poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, a tratti coperto invece sulla Sardegna. Venti di Maestrale.

Resto del sud: La giornata sarà caratterizzata da una certa nuvolosità sui rilievi della Calabria, sul resto dei settori invece il sole sarà prevalente e splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso.

Per giovedì 3 febbraio, tempo stabile e soleggiato

Per la giornata di giovedì 3 febbraio, l’anticiclone tornerà ad espandersi sulle regioni meridionali, garantendo una giornata all’insegna del tempo stabile e per larghi tratti soleggiato in Sicilia. Temperature in sensibile rialzo. Venti moderati o ancora a tratti tesi di Tramontana e Maestrale sull’isola, di burrasca sullo Ionio.

Mari: mosso il basso Tirreno, molto mosso il Canale di Sicilia, fino ad agitato o molto agitato lo Ionio a largo.

Nord: Pressione generalmente stabile. La giornata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Più nubi, ma senza fenomeni associati, lungo le coste.

Centro: Condizioni di tempo maggiormente stabile grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione su tutto il Paese. La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti su tutte le regioni avremo un ampio soleggiamento dato che il cielo si presenterà praticamente sereno. Valori massimi fino a 15 C°.