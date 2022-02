Per sabato 5 febbraio, nuvole in aumento in serata

La giornata venerdì 4 febbraio vede in Sicilia un deciso rialzo delle temperature nel settore tirrenico e ionico. Punte prossime o localmente superiori i +20°C, a tratti primaverili, potrebbero registrarsi sul Palermitano tirrenico, così come tra Catanese e Siracusano ionico. Le condizioni atmosferiche si presenteranno serene o poco nuvolose, per via di qualche velatura o nube alta in spostamento da nord-ovest verso sud-est. Lo si legge su WeatherSicily.it

La ventilazione risulterà a tratti forte da Sud/Sud Ovest sui settori tirrenici-occidentali, moderata altrove, debole sul Messinese centro-orientale. Molto mossi i bacini occidentali, mosso il Canale di SIcilia, poco mosso lo Ionio e il Tirreno orientale.

Temperature in ulteriore rialzo

La colonnina di mercurio sale in modo deciso soprattutto sul settore tirrenico centro-occidentale e sul medio-basso versante ionico. Massime previste tra i 10 ed i 20 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 18 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 20 a Palermo, 13 a Ragusa, 18 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto su Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Attesi piovaschi sullo spezzino. Possibili nebbie al Nordovest.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto su Toscana (piogge sui settori settentrionali), Umbria e Lazio. Nubi irregolari sul resto delle regioni. Venti deboli.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su Campania, bassa Basilicata e Calabria, altrove invece si presenterà sereno o tutt’al più poco nuvoloso.

Per sabato 5 febbraio, nuvole in aumento in serata

Nuvolosità in aumento e più compatta nelle ore serali in Sicilia per la giornata di sabato 5 febbraio. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno delle nebbie sulle zone pianeggianti, ma il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo più nubi in Romagna.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto con piovaschi sulle regioni adriatiche, irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime tra 10 e 16 gradi.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo in gran parte irregolarmente nuvoloso o anche coperto, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature massime tra 10 e 17°C.