L’anticiclone torna ad espandersi sulle regioni meridionali, garantendo una giornata all’insegna del tempo stabile e per larghi tratti soleggiato in Sicilia per giovedì 3 febbraio.

Venti moderati o ancora a tratti tesi di Tramontana e Maestrale nell’isola, di burrasca sullo Ionio. Mari: mosso il basso Tirreno, molto mosso il Canale di Sicilia, fino ad agitato o molto agitato lo Ionio a largo.

Temperature in sensibile rialzo

Salgono le temperature nell’isole. Massime tra 9 e 17 gradi. Previsti 15 gradi a Messina, 12 a Caltanissetta, 17 a Catania, 9 ad Enna, 14 a Messina, 16 a Palermo, 13 a Ragusa, 16 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso al mattino, poi via via più coperto, ma senza precipitazioni degne di nota. Temperature massime comprese tra 11 e 14 gradi.

Centro: Condizioni di tempo maggiormente stabile grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione su tutto il Paese. La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti su tutte le regioni avremo un ampio soleggiamento dato che il cielo si presenterà praticamente sereno. Valori massimi fino a 15 C°.

Per venerdì 4 febbraio, velature ma c’è ancora stabilità

Cielo con velature ma nessun pericolo di pioggia per la giornata di venerdì 4 febbraio in Sicilia. Temperature massime in ulteriore rialzo in Sicilia. Venti deboli in graduale rotazione dai quadranti sudoccidentali. Mari generalmente mossi.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto su Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Attesi piovaschi sullo spezzino. Possibili nebbie al Nordovest.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto su Toscana (piogge sui settori settentrionali), Umbria e Lazio. Nubi irregolari sul resto delle regioni. Venti deboli.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su Campania, bassa Basilicata e Calabria, altrove invece si presenterà sereno o tutt’al più poco nuvoloso.