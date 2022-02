Per sabato 12 febbraio aumentano le nubi

L’alta pressione rimane saldamente stabile sul Mediterraneo e sulla Sicilia in particolare per la giornata di venerdì 11febbraio. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo nell’isola.

Sul settore, non mancheranno foschie dense e banchi specie di notte ed al primo mattino nelle valli interne e sulle pianure. Altrove soleggiato. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Valori massimi compresi tra gli 11 ed i 17 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 17 a Catania, 11 ad Enna, 16 a Messina, 15 a Palermo, 14 a Ragusa, 17 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Venti più umidi affluiscono dai quadranti meridionali in questa giornata: il cielo risulterà coperto su tutte le regioni, con occasionali deboli piogge sulla Liguria.

Centro: La giornata vedrà un cielo spesso coperto sulla Toscana, ma senza fenomeni associati. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, sereno in Sardegna.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà poco o a tratti parzialmente nuvoloso. Temperature massime comprese tra 13 e 17 gradi.

Per sabato 12 febbraio aumentano le nubi

Per sabato 12 febbraio aumentano le nubi in Sicilia, a partire dalla mattinata. Tra pomeriggio e sera, possibili piogge lungo il versante ionico tra Calabria e Sicilia. Venti deboli orientali in rotazione a meridionali. Ionio poco mosso; Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo via via soleggiato al Nordest e in Lombardia, incerto in Piemonte con precipitazioni a ridosso dei rilievi, nevose anche a quote collinari.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o coperto sui versanti adriatici con precipitazioni su Abruzzo e Molise, nubi irregolari in Sardegna, cielo sereno altrove.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente coperto o molto nuvoloso. Nel corso del pomeriggio giungeranno alcune precipitazioni sulla Calabria ionica e sul potentino.