Il Meteo in Sicilia, resiste il sole, temperature in lieve risalita – LE PREVISIONI

09/02/2022

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo per mercoledì 9 febbraio tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’area dello Stretto, sull’Appennino settentrionale e sull’appenino centro-meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio da agitato a molto mosso; Basso Tirreno mosso. Le temperature tendono a risalire Tendono a risalire le temperature nell’isola. Sia le minime che le massime. Valori massimi compresi tra i 9 e 17 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 17 a Catania, 9 ad Enna, 14 a Messina, 15 a Palermo, 14 a Ragusa, 17 a Siracusa, 15 a Trapani. Nel resto d’Italia Nord: La giornata trascorrerà con la possibilità di tante nuvole in Liguria e in Piemonte, per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Temperature piacevoli. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà praticamente sereno e limpido su gran parte delle regioni. Clima piacevole di giorno. Nel resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà praticamente sereno e terso dappertutto. Per giovedì 10 febbraio, il clima rimane stabile Tempo stabile e soleggiato su tutto il settore per la giornata di giovedì 10 febbraio. Nell’isola venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso. Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo a tratti nuvoloso e con locali foschie o nebbie mattutine in pianura, più soleggiato sui settori montuosi. Temperature massime tra 8 e 13°C. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un po’ di nubi sull’alta Toscana, per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno e limpido. Temperature massime tra 12 e 15 gradi. Resto del Sud: Condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o tutt’al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime tra 12 e 16 gradi.

