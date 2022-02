Meteo ancora variabile in Sicilia e nel sud Italia nella giornata di lunedì con un progressivo peggioramento andando verso la sera ma da martedì miglioramenti e tempo gradevole anche se ancora temperature nella media stagionale. e’ la sintesi delle previsioni del sito ilmeteo.it per la prima metà della settimana. Ecco il dettaglio

LUNEDI’ 07 FEBBRAIO

Nord: La giornata trascorrerà con un clima ventoso, nevicate diffuse sui confini alpini e un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime tra 5 e 14°C.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, ci saranno locali piogge sugli Appennini e sulla Sardegna.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un graduale peggioramento del tempo con precipitazioni a carattere sparso, anche temporalesche e nevose sotto i 1000 metri. Allerta venti forti sulla Sicilia con raffiche fino a 53 Km/h.

MARTEDI’ 08 FEBBRAIO

Nord: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su gran parte delle regioni. Più nubi potranno interessare soltanto i settori alpini più settentrionali. Clima piacevole di giorno.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 7 e 16 gradi.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 5 e 15 gradi.

MERCOLEDI’ 09 FEBBRAIO

Nord: La giornata trascorrerà con la possibilità di tante nuvole in Liguria e in Piemonte, per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Temperature piacevoli.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà praticamente sereno e limpido su tutte le regioni. Temperature massime tra 11 e 14°C.

Sud: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà praticamente sereno e terso dappertutto.