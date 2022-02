Per lunedì 7 febbraio, piogge e temperature in ulteriore calo

Molte nubi sulla Sicilia tirrenica per la giornata di domenica 6 febbraio con nuvolosità medio-alta in transito a tratti anche compatta sul resto dell’isola. Venti in rinforzo da Nord Ovest sul Canale e Mare di Sicilia. Ionio da mosso a molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Temperature in diminuzione

Calano le temperature che nei giorni scorsi avevano toccato e superato anche punte di 20 gradi ben al di sopra della media stagionale. Massime previste tra i 12 ed i 16 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 16 a Catania, 12 ad Enna, 15 a Messina, 16 a Palermo, 15 a Ragusa, 16 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto o localmente nebbioso in Pianura Padana, più soleggiato in Liguria e sulle Alpi. Temperature massime tra 5 e 13°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da locali nebbie mattutine sulle vallate appenniniche e un cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dei settori. Temperature massime tra 9 e 14 gradi.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso o localmente coperto su gran parte delle regioni, più soleggiato invece in Puglia. Non sono attese precipitazioni degne di nota.

Per lunedì 7 febbraio, piogge e temperature in ulteriore calo

Nuovo impulso in arrivo con piogge sparse anche ai versanti ionici e sulla Sicilia centro settentrionale. Altrove maggiore variabilità ma senza fenomeni degni di nota. Quota neve tra gli 800 ed i 1000 metri. Temperature in calo. Venti in sensibile rinforzo da Ovest-Sudovest. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato.

Nord: La giornata trascorrerà con un clima ventoso, nevicate diffuse sui confini alpini e un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime tra 5 e 14°C.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, ci saranno locali piogge sugli Appennini e sulla Sardegna.

Resto del sud: La giornata sarà contraddistinta da un graduale peggioramento del tempo con precipitazioni a carattere sparso, anche temporalesche e nevose sotto i 1000 metri. Venti forti.