Per martedì 8 febbraio, netto miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il settore con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti, più probabili in prossimità dei principali comprensori. Torna il sereno nella stragrande maggioranza delle località dell’isola. Venti tesi o forti settentrionali. Ionio molto agitato; Basso Tirreno agitato.

Scendono le temperature

Temperature in generale calo. In flessione anche le minime, prossime allo 0 ad Enna, città più fredda dell’isola. Valori massimi previsti tra i 4 ed i 13 gradi. Previsti, 11 gradi ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 15 a Catania, 4 ad Enna, 11 a Messina, 13 a Palermo, 11 a Ragusa, 12 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su gran parte delle regioni. Più nubi potranno interessare soltanto i settori alpini più settentrionali. Clima piacevole di giorno.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 7 e 16 gradi.

Resto del sud: La giornata sarà caratterizzata da bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 5 e 13 gradi.

Per mercoledì 9 febbraio, clima stabile

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola per la giornata di mercoledì 9 febbraio garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’area dello Stretto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio da agitato a molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con la possibilità di tante nuvole in Liguria e in Piemonte, per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Temperature piacevoli.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà praticamente sereno e limpido su gran parte delle regioni. Clima piacevole di giorno.

Resto del sud: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà praticamente sereno e terso dappertutto.