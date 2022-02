Per mercoledì 23 febbraio, torna il sereno

Piogge in Sicilia per la giornata di martedì 22 febbraio. Prevista instabilità durante le ore notturne sulla zona tirrenica dell’isola con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Sono previste precipitazioni in diverse zone dell’isola. Ancora rovesci sullo stesso settore, ma migliora dalla serata un po’ ovunque.

Venti burrascosi di Maestrale, tendenti a divenire moderati-forti entro sera. Da molto agitato ad agitato il Tirreno e il Canale di Sicilia, mosso lo Ionio. Quota neve prossima i 1.100-1.200 m circa. Attesi circa 10-20 cm di neve fresca oltre i 1.400 m sui versanti settentrionali appenninici, possibilmente poco oltre sui Nebrodi.

Temperature in calo

Temperature in deciso calo, con massime inferiori i +15°C su buona parte delle località costiere. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 15 a Catania, 7 ad Enna, 12 a Messina, 15 a Palermo, 11 a Ragusa, 16 a Siracusa, 15 a Trapani.

Allerta gialla a Palermo, Messina e Trapani

Sarà allerta gialla nel Palermitano, Messinese e Trapanese dove potrebbero esserci disagi per il maltempo. Nel capoluogo allerta gialla anche per rischio idraulico. Lo rende noto l’ avviso della protezione civile regionale, numero 22052.

La nota indica che le precipitazioni “saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrosettentrionali con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a localmente moderati sui versanti tirrenici”.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni salvo più nubi in Friuli. Nevicate sui confini alpini di Lombardia e Alto Adige.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno, salvo più nubi sulla Sardegna. Venti forti di Maestrale.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con rovesci su anche su Puglia centro-meridionale, Calabria, Basilicata. Precipitazioni in esaurimento in serata. Venti forti.

Per mercoledì 23 febbraio, torna il sereno

Netto miglioramento del tempo con ampie schiarite per mercoledì 23 febbraio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio da molto agitato a agitato; Basso Tirreno molto mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 12 e 16 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo e un ampio soleggiamento sulle regioni peninsulari. Più nubi invece interesseranno la Sardegna. Temperature massime tra 12 e 16 gradi.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da un tempo ampiamente soleggiato, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo praticamente sereno dappertutto. Temperature in calo.