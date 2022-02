Meteo Sicilia incerto a fronte delle ultime 24 ore di tempo coperto nel Sud Italia in generale anche se le temperature restano e resteranno fredde. poi comparirà il sole con maggiore ‘prepotenza’ fino a metà settimana. Ma l’inverno è ancora lontano dall’andare via. al Nord nevicate, al centro piogge e al Sud temperature ancora basse in attesa degli sviluppi mentre martedì la Sicilia farà eccezione rispetto al resto del Sud e potrà far registrare locali piogge. Queste le previsioni fino a mercoledì dei meteorologi de IlMeteo.it

LUNEDI’ 21 FEBBRAIO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da diffuse nevicate sui confini alpini e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima piacevole. Temperature massime tra 6 e 16 gradi.

Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata con cielo poco o parzialmente nuvoloso, un pomeriggio con precipitazioni sugli Appennini, nevose sopra i 1400 metri circa. Mar Tirreno agitato.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o anche coperto sulle regioni peninsulari che si affacciano al Mar Tirreno, anche con rovesci sparsi. Più soleggiato altrove.

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni salvo più nubi in Liguria. Nevicate sui confini alpini di Lombardia e Alto Adige.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno, salvo più nubi sulla Sardegna. Venti forti di Maestrale.

Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Più nubi potranno interessare soltanto la Sicilia, anche con rovesci.

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 12 e 15 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo e un ampio soleggiamento sulle regioni peninsulari. Più nubi invece interesseranno la Sardegna. Temperature massime tra 12 e 15 gradi.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da un tempo ampiamente soleggiato, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo praticamente sereno dappertutto. Temperature in calo.