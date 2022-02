Per domenica 20 febbraio, nubi in aumento

L’alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia per la giornata di sabato 19 febbraio. Dal pomeriggio cieli velati ma senza piogge.

Venti deboli in genere dai quadranti meridionali. Mari poco mossi.

Temperature in aumento

Salgono le temperature, sia le minime che le massime ed in alcune località dell’isola si sfioreranno e supereranno i 20 gradi. Nell’isola valori massimi compresi tra i 14 ed i 22 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 22 a Catania, 14 ad Enna, 18 a Messina, 17 a Palermo, 16 a Ragusa, 20 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso o coperto, anche con piovaschi su Liguria e al Nordovest. In serata piogge al Nordest e in Liguria e bassa Lombardia.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto su Toscana, Umbria e Lazio, ma entro sera anche sulle regioni adriatiche. Nubi sparse in Sardegna. Non sono attese piogge.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà dapprima con un cielo irregolarmente nuvoloso, poi tenderà a coprirsi diffusamente su tutte le regioni entro sera. Non sono attese precipitazioni.

Per la giornata di domenica 20 febbraio, la pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico su litorale settentrionale e subappennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale meridionale e pianure meridionali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle pianure settentrionali nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti molto deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare possibili foschie o nebbie mattutine sulle pianure occidentali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso e da locali foschie mattutine su Umbria e alto Lazio. Temperature massime tra 12 e 17 gradi. Venti di Maestrale.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente coperto al mattino, poi, nel corso del pomeriggio tempo instabile sulla Basilicata. Temperature massime tra 15 e 19 gradi.