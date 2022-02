Per sabato 19 febbraio, ancora sereno, coperto in serata

La rimonta dell’alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su Calabria e Sicilia per la giornata di venerdì 18 febbraio. Venti deboli in genere dai quadranti meridionali. Mari da mossi a poco mossi.

Temperature su

Salgono le temperature, sia minime che massime, nell’isola. Previsti tra i 14 ed i 19 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 19 a Catania, 14 ad Enna, 17 a Messina, 15 a Palermo, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con la presenza di tante nuvole fino a cielo coperto su Liguria e tra Piemonte e Lombardia, localmente in Emilia, nubi sparse sul Triveneto, sole sulle Alpi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o coperto in Toscana e lungo le coste del Lazio, ma senza piogge. Cielo sereno altrove. Foschie in Umbria e sull’alto Lazio.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse solo lungo le coste tirreniche. In serata attese ulteriori nuvole. Temperature massime tra 14 e 17°C.

Per sabato 19 febbraio, ancora sereno, coperto in serata

Per la giornata di sabato 19 febbraio, l’alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su Calabria e Sicilia. Temperature in aumento. Venti deboli in genere dai quadranti meridionali. Mari poco mossi.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso o coperto, anche con piovaschi su Liguria e al Nordovest. In serata piogge al Nordest e in Liguria e bassa Lombardia.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto su Toscana, Umbria e Lazio, ma entro sera anche sulle regioni adriatiche. Nubi sparse in Sardegna. Non sono attese piogge.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà dapprima con un cielo irregolarmente nuvoloso, poi tenderà a coprirsi diffusamente su tutte le regioni entro sera. Non sono attese precipitazioni.