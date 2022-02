Il Meteo in Sicilia, torna il sereno, temperature stazionarie – LE PREVISIONI

17/02/2022

17/02/2022

Correnti secche fanno il loro ingresso determinando un rapido rasserenamento in Sicilia per la giornata di giovedì 17 febbraio. Nei giorni scorsi, l’isola è stata interessata da piogge e temporali.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’area dello Stretto giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Poi è previsto un miglioramento generale in tutta l’isola soprattutto nelle ore pomeridiane.

Venti moderati settentrionali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Temperature stazionarie

Rimangono in linea con i valori stagionali, nella maggior parte delle città siciliane, le temperature massime. Più fresche le minime con temperatura prossima allo 0 ad Enna, 2 gradi a Catania e 3 a Caltanissetta.

Temperature massime comprese tra gli 11 ed i 16 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 16 a Catania, 11 ad Enna, 14 a Messina, 16 a Palermo, 14 a Ragusa, 15 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sui rilievi del Triveneto e in Liguria. Temperature massime tra 7 e 18°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Più nubi interesseranno la Versilia (piovaschi) e la Sardegna nordorientale.

Resto del sud: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori dal mattino fino a sera. Temperature stazionarie, venti dai quadranti settentrionali.

Per venerdì 18 febbraio, tempo stabile ed assolato

Per venerdì 18 febbraio, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con la presenza di tante nuvole fino a cielo coperto su Liguria e tra Piemonte e Lombardia, localmente in Emilia, nubi sparse sul Triveneto, sole sulle Alpi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o coperto in Toscana e lungo le coste del Lazio, ma senza piogge. Cielo sereno altrove. Foschie in Umbria e sull’alto Lazio.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse solo lungo le coste tirreniche. Temperature massime tra 14 e 17°C.